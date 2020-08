Goiás: casos confirmados de Covid-19 viram problema a horas da estreia no Brasileirão

Clube esmeraldino recebe o São Paulo para seu primeiro jogo no torneio

e têm encontro marcado para a estreia do Campeonato Brasileiro de 2020. Mas o jogo, definido para este domingo, às 16h, em Goiânia, já encontra problemas por conta da pandemida de Covid-19. O clube esmeraldino confirmou que 10 jogadores do elenco tiveram resultado positivo para o coronavírus Sars-CoV-2, e, por conta disso, estão afastados do duelo.

A equipe goiana não confirmou quais são os atletas, mas admitiu que oito deles seriam titulares contra o Tricolor. Segundo a imprensa local, o Goiás tenta adiar a partida, porque teria dificuldades para até mesmo compor um banco no duelo.

"Os exames feitos pela CBF, nos 23 convocados para o jogo, na quinta-feira, foram invalidados pela própria CBF, alegando que o laboratório escolhido por eles em Goiânia para fazer a coleta falhou no acondicionamento das amostras. A CBF pediu para refazer os testes na sexta-feira", explicou o clube esmeraldino.

"Depois da coleta de sexta-feira, a CBF que precisava entregar os resultados até 24h antes da partida, não apresentou os resultados ao Goiás. Os resultados foram entregues 8h30 da manhã deste domingo", acrescentou.