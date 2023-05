Goiás x Botafogo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram em campo neste domingo (14), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV

O Goiás recebe o Botafogo no início da noite deste domingo (14), a partir das 18h30 (de Brasília), no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Com 100% de aproveitamento no Brasileirão, o Botafogo chega embalado com a boa vitória sobre o Corinthians por 3 a 0 no meio da semana. Para o confronto fora de casa, o técnico Luís Castro poderá optar por poupar alguns jogadores, visando o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Athletico-PR, marcado para a próxima quarta-feira (17).

Já o Goiás, na zona de rebaixamento com três pontos, chega pressionado após três derrotas consecutivas. O técnico Emerson Ávila terá os retornos de Lucas Halter e Bruno Melo, que cumpriram suspensão na derrota para o Flamengo.

Em 46 jogos disputados entre as equipes, o Goiás registra 23 vitórias, contra 14 do Botafogo, além de nove empates. No mais recente confronto válido pelo Campeonato Brasileiro de 2022, o Botafogo conquistou a vitória por 1 a 0.

Prováveis escalações

Goiás: Marcelo Rangel; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Sander; Zé Ricardo, Morelli (Willian Oliveira), Diego e Palacios; Vinícius (Alesson) e Matheus Peixoto. Técnico: Emerson Ávila.

Botafogo: Lucas Perri, Di Plácido (Daniel Borges), Adryelson (Philipe Sampaio), Segovia e Marçal; Marlon Freitas (Tchê Tchê), Lucas Fernandes e Eduardo (Gabriel Pires); Júnior Santos (Matías Segovia), Tiquinho e Victor Sá (Luís Henrique). Técnico: Luis Castro.

Desfalques

Goiás

Morelli e Vinícius são desfalques.

Botafogo

Lesionados, Patrick de Paula e Danilo Barbosa seguem fora.

Quando é?