Goiás x Athletico-PR ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam neste domingo (20), pela 20ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Goiás e Athletico-PR se enfrentam na noite desta segunda-feira (20), a partir das 20h (de Brasília), no Estádio da Serrinha, em Goiânia, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada ( veja a programação completa aqui ).

Embalado com três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos disputados, o Goiás terminou o primeiro turno do Brasileirão na 15ª posição, com 22 pontos conquistados e um aproveitamento de 38%. Já o Athletico-PR, com 31 pontos, encerrou o primeiro turno em sexto lugar, com nove vitórias, quatro empates e seis derrotas.

Em 50 jogos disputados entre as equipes, o Athletico-PR registra 22 vitórias, contra 18 do Goiás, além de 10 empates. No mais recente confronto válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, o Furacão venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Goiás: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Hugo; William Oliveira, Guilherme e Morelli; Allano, Anderson Oliveira e João Magno. Técnico: Armando Evangelista.

Athletico-PR: Bento; Khellven, Cacá, Thiago Heleno e Lucas Esquivel; Erick, Fernandinho e Vidal; Vitor Bueno, Canobbio e Vitor Roque. Técnico: Wesley Carvalho.

Desfalques

Goiás

Sander, Sidmar, Diego e Matheus Alves estão no DM.

Athletico-PR

Sem desfalques confirmados.

Quando é?