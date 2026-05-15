Godts faz sua primeira declaração após a eliminação da Copa do Mundo

Mika Godts se pronunciou pela primeira vez na sexta-feira, via Instagram, sobre a decisão do técnico Rudi Garcia de não incluir o ponta na seleção definitiva da Bélgica para a Copa do Mundo. O técnico preferiu Jérémy Doku (Manchester City) e Leandro Trossard (Arsenal) a Godts para a posição de ponta esquerda.

“A convocação foi divulgada hoje e o técnico fez suas escolhas. E eu tenho todo o respeito por isso”, assim Godts inicia seu relato sobre a perda da chance de disputar a Copa do Mundo no Instagram Stories.

“O futebol é uma competição. E, às vezes, você vive isso na arquibancada ou em casa, na frente da TV. Mas sempre com a mesma intensidade. Vou torcer apaixonadamente pelos Diabos Vermelhos, assim como teria feito no vestiário ou no banco”, o atacante do Ajax espera, acima de tudo, pelo sucesso de seus compatriotas nos Estados Unidos, Canadá e México.

Godts continua: “Porque, esteja eu presente ou não, o técnico da seleção sempre toma suas decisões no interesse da equipe. E eu sempre respeitarei isso. Porque a equipe vem sempre em primeiro lugar.”

“E vou continuar trabalhando duro, todos os dias. Porque se a equipe precisar de mim, estarei lá”, assim Godts conclui sua declaração nas redes sociais.

Garcia declarou na sexta-feira, em uma coletiva de imprensa, que Doku e Trossard têm preferência na ponta esquerda da seleção belga, o que faz com que Godts, apesar de uma temporada forte no Ajax, fique de fora da Copa do Mundo. O jogador do Ajax recebeu, no entanto, o pedido para permanecer em standby, caso ainda seja necessário.

O jornalista Sacha Tavolieri apresentou, aliás, uma outra interpretação na sexta-feira via X. Garcia teria deixado Godts em casa porque o ponta talvez não conseguisse aceitar o fato de não ter tempo de jogo na Copa do Mundo.