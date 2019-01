Godin deu sua palavra a Inter de Milão, diz emissora de rádio

Zagueiro do Atlético de Madrid teria chegado a um acordo com o clube italiano

Diego Godín está cada vez mais próximo da Inter. De acordo com 'El Larguero', do SER, o jogador está apalavrado com o clube italiano por duas temporadas.

Ainda sem ter um novo contrato com os Colchoneros, o zagueiro já teria acertado as bases salariais, além da opção de compra por um terceiro ano por 5,5 milhões de euros.

Ídolo do Atlético de Madrid, o jogador é capitão da equipe com mais de 360 jogos disputados.