GOAL50 2022 Quem é melhor: Robert Lewandowski vs Karim Benzema

Eles são os melhores centroavantes do futebol atual, mas no GOAL 50 quem vai receber o seu voto?

A mais nova edição do prêmio GOAL 50 precisa de sua ajuda para definir os vencedores de 2022. Portanto, precisamos do seu voto para definirmos os melhores jogadores do mundo no futebol masculino e feminino.

Hoje em dia, no futebol mundial não existem centroavantes melhores do que Robert Lewandowski e Karim Benzema. Ambos estão entre os grandes favoritos a ganharem o prêmio GOAL 50 deste ano.

Se há uma coisa em comum entre Lewandowski e Benzema, é que eles sabem fazer gol. Ao longo dos anos, eles mostraram ser especialistas no assunto.

Atualmente eles estão em lados diferentes dos gigantes da Espanha: Lewandowski é o 9 do Barcelona, enquanto Benzema segue sendo a referência no Real Madrid.

Antes disso, o polonês construiu uma vitoriosa carreira pelo Bayern de Munique. Foram 344 gols distribuídos em 375 partidas pelo gigante bávaro.

Desde que chegou ao Real Madrid, em 2009, Benzema marcou 329 gols e provou que é um craque com aptidão, também, ao protagonismo.

O faro de gols da dupla obviamente trouxe como consequência uma longa lista de títulos importantes.

Lewandowski é o segundo maior artilheiro da história do Campeonato Alemão, ficando apenas atrás do lendário Gerd Muller, e venceu o título dez vezes, incluindo também a sua passagem vitoriosa pelo Borussia Dortmund.

Ambos conquistaram a Champions League, embora neste assunto Benzema tenha conseguido uma coleção de cinco taças contra uma de Lewandowski.

Benzema, além disso, também acumula vários títulos domésticos na França e Espanha, além de ter vencido a corrida contra o próprio Lewandowski pela Bola de Ouro de 2022.

Até agora, na atual temporada, ambos estão entre os que brigam pela artilharia da liga espanhola, com Lewandowski levando a melhor até o momento com ampla vantagem para um Benzema que desfalcou o Real Madrid por causa de uma lesão no início da temporada.

Mas quem vai ganhar o GOAL 50? Lewandowski ou Benzema?

A votação está aberta desde 15 de novembro e vai até 18 de dezembro. É muito fácil registrar o seu voto, então vamos nessa! Lembre-se: a lista não é apenas nossa, ela também é sua.

A Batalha de Curiosidades máxima! Até US$ 10.000 em prêmios diários