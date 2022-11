GOAL50 2022 Quem é melhor: Mohamed Salah x Sadio Mané

Os dois craques estão entre os finalistas nessa edição do prêmio, mas quem superou o outro neste ano de 2022?

O prêmio GOAL 50 dá aos leitores da GOAL a oportunidade de escolherem quais são os melhores jogadores do mundo, seja no futebol masculino quanto no feminino, assim como celebrar lendas do esporte na seção Lendas da Copa.

Mohamed Salah e Sadio Mané podem até, por motivos diferentes, ter perdido a Copa do Mundo de 2022, mas estes ex-companheiros de Liverpool são alguns dos favoritos para ganhar o prêmio masculino da GOAL 50.

Existem mais de 2450 comparações neste GOAL 50, mas não há dúvidas de que o duelo entre Salah e Mané é um dos mais aguardados.

A ausência de Mané nesta Copa do Mundo entristeceu fãs de futebol em todo o mundo, além, é claro, dos torcedores de Senegal. Afinal de contas, estamos falando do segundo colocado na última Bola de Ouro, que acabou sendo entregue a Karim Benzema.

Mané foi eleito o craque da Copa Africana de Nações e converteu o pênalti que, de forma inédita, deu o título para Senegal. Na repescagem africana que definiu vaga na Copa do Mundo do Qatar, nova vitória sobre a seleção egípcia de Mohamed Salah.

A sua última temporada pelo Liverpool voltou a lhe render prêmios individuais na Inglaterra, além dos títulos nas copas. Na Champions League, foram cinco gols (contra oito de Salah) que ajudaram os Reds a chegar até a final.

A derrota para o Real Madrid, na final europeia, foi o último ato de Mané pelo Liverpool. Agora no Bayern de Munique, os gols também não tem sido problema para o senegalês.

Também de fora da Copa do Mundo no Qatar, Salah voltou a mostrar que ainda vive os seus melhores momentos com uma bola nos pés. Na primeira parte da temporada com o Liverpool, o egípcio marcou 14 gols em 21 jogos. Continua a ser um terror para seus oponentes.

Assim como Mané, Salah tem dois prêmios de melhor jogador africano, além de inúmeras outras premiações que lhe colocam como um dos favoritos a vencer o prêmio GOAL 50.