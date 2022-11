GOAL50 2022 Quem é melhor: Messi x Ronaldo

Os dois eternos rivais estão entre os finalistas nessa edição do prêmio, mas quem superou o outro neste ano de 2022?

O GOAL50 está de volta e, mais uma vez, os leitores da GOAL terão a chance de escolher os melhores jogadores e jogadoras do planeta, além de prestar homenagem a alguns ícones especiais na nossa categoria Lendas da Copa do Mundo.

No último ano, foram computados mais de 23 milhões de votos para definir os vencedores, e mais uma vez convocamos nossos leitores para decidir quem termina no topo da lista em cada categoria.

Há 2.450 duelos possíveis em cada sessão, sendo que os atletas com mais vitórias serão coroados os vencedores do GOAL50 de 2022.

Como aconteceu no último GOAL50, a disputa entre os eternos rivais Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, ambos escolhidos entre os finalistas deste ano, é um dos duelos diretos mais esperados mais uma vez.

A dupla se consagrou entre os maiores jogadores da história do futebol ao longo de suas brilhantes carreiras, e, ainda que os dois já tenham passado do auge, mostraram ao longo dos últimos meses que ainda merecem estar entre os melhores do mundo.

Messi foi coroado o vencedor do GOAL50 no último ano e empatou em conquistas com Ronaldo, cada um tendo vencido cinco edições do prêmio.

Dessa vez, será que algum deles estará entre os favoritos?

Nem tudo correu como o planejado na primeira temporada de Messi na França, mas ele ainda terminou o ano como campeão nacional pelo Paris Saint-Germain, tendo um papel central no time vencedor então comandado por Mauricio Pochettino.

Messi somou 14 assistências na liga - atrás apenas de Kylian Mbappé - e vem aproveitando uma excelente arrancada na temporada 2022/23 com 17 participações em gols nos primeiros 12 jogos da campanha francesa.

Aos 35 anos de idade, Messi não é exatamente o mesmo jogador dos anos dourados de Barcelona, mas ainda carrega a expectativa de ser uma das estrelas da Copa do Mundo deste ano, onde o craque de uma geração terá mais uma chance (talvez a última) de levantar o troféu mais importante do esporte mundial.

Ele conseguirá repetir o feito de Diego Maradona e levar a Argentina ao topo? Alguém apostaria contra o veterano e uma campanha perfeita no Qatar?

Ronaldo, por sua vez, viaja para a Copa com o peso de um começo bem mais complicado na atual temporada, entrando e saindo do time titular do Manchester United que busca uma tão esperada transição sob o treinador Erik ten Hag.

De qualquer forma, ele vem de uma temporada que desafiou os críticos, com direito a 18 gols na Premier League - atrás apenas de dois outros jogadores -, voltando as 'areias do tempo' para provar que ainda consegue brigar no futebol inglês.

Sua atuação decisiva com os dois gols marcados nos 4 a 0 de Portugal sobre a Suíça, pela Nations League, em junho, é talvez um sinal do que podemos esperar de Ronaldo no Qatar. Aos 37 anos, ele sabe, assim como Messi, que essa é talvez sua última chance de garantir um título histórico para seu país.

Mesmo nos seus trinta e poucos anos de vida, essas duas lendas do esporte ainda podem decidir jogos e dominar as manchetes - mas quem deles teve um 2022 melhor até aqui? Cabe a você decidir...

A votação está aberta do dia 15 de novembro a 18 de dezembro. É fácil assim, participe!

E lembre-se: a lista não é nossa: é sua.

