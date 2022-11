GOAL50 2022 Quem é melhor: Beth Mead x Alexia Putellas

As duas craques estão entre as finalistas nessa edição do prêmio, mas quem superou a outra neste ano de 2022?

O prêmio GOAL 50 está de volta, o que significa que você, leitor da GOAL, mais uma vez terá a chance de escolher os melhores jogadores do futebol masculino e feminino, além de incluir o seu voto em nossa nova seção Lendas da Copa do Mundo.

Tanto Mead quanto Alexia Putellas, que fizeram excelentes temporadas, são duas das maiores favoritas a ficar no topo quando todos os votos do GOAL 50 forem contabilizados.

Entretanto, qual delas vai ter o seu voto no GOAL 50 deste ano?

Recém premiada com a Bola de Ouro, Putellas é possivelmente a grande favorita. Tendo sido eleita a melhor jogadora do mundo pelo segundo ano consecutivo, a craque do Barcelona protagonizou um feito inédito, uma vez que desde a primeira edição da Bola de Ouro feminina, em 2018, nenhuma jogadora havia conseguido ser eleita consecutivamente.

Em campo, os seus feitos foram espetaculares: o Barça conquistou uma Tríplice Coroa, tendo Putellas contribuído com 33 participações diretas em gols. Na liga espanhola a primeira colocação foi atingida com 24 pontos de vantagem em relação aos demais concorrentes.

Já na Champions League Putellas marcou 11 gols em 10 partidas, sendo um deles na final vencida sobre o Lyon, terminando a campanha como artilheira do torneio.

Putellas tem sido a grande estrela da seleção espanhola, mas uma séria lesão no joelho lhe tirou a chance de disputar a Euro 2022. A Espanha sentiu em campo, claro. Segunda colocada na lista da Bola de Ouro, a inglesa Beth Mead comemorou ao lado de suas companheiras o histórico título da Eurocopa.

A jogadora de 27 anos demonstrou por que seguiu Putellas bem de perto na votação da France Football. Mead esteve sublime com a camisa do Arsenal no Campeonato Inglês, tendo anotado 14 gols e 19 assistências no caminho rumo ao vice-campeonato.

Mas foi na Eurocopa que Mead roubou todos os holofotes: seis gols em seis jogos, feito que lhe rendeu o prêmio de artilheira e melhor jogadora do campeonato. Além, claro, do título histórico.

Ou seja, Mead vem da melhor temporada de sua carreira. Mas será o suficiente para superar Putellas no GOAL 50?

A votação está aberta desde 15 de novembro e vai até 18 de dezembro. Registrar seu voto não poderia ser mais fácil. Vale lembrar: a lista não é nossa, é sua.