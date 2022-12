GOAL50 2022 Quem é melhor: Alex Morgan vs Sam Kerr

Alex Morgan e Sam Kerr são dois dois maiores nomes do futebol feminino, mas quem terá o seu voto no GOAL50?

O GOAL50 dá a chance aos leitores da GOAL de votarem nos melhores jogadores e jogadoras do futebol mundial e, neste ano, a categoria feminina está repleta de algumas atletas do mais alto nível - talvez até mais do que qualquer outra edição.

Duas das candidatas mais fortes a vencer este GOAL50 são Alex Morgan e Sam Kerr, uma dupla acostumada a vencer títulos... e marcar gols.

Maior artilheira da história da seleção australiana, Kerr também lidera em gols marcados nos dez anos de história da National Women's Soccer League, o Campeonato Feminino dos Estados Unidos.

O faro de gols de Kerr não ficou restrito à liga norte-americana, no entanto, já que ela também terminou no topo da artilharia em três ligas em três continentes diferentes - incluindo, além dos EUA, os campeonatos da Inglaterra (WSL) e Austrália (W-League).

É graças a ela que o Chelsea emergiu como uma potência na Women's Super League com os títulos seguidos em 2020, 2021 e 2022, com direito a duas dobradinhas em sequência e a primeira final de Champions League feminina da história do clube, em 2021.

Assim como Kerr, Alex Morgan também ostenta números notáveis na frente do gol, acumulando 119 tentos e um lugar no top 5 de maiores artilheiras da história da seleção dos EUA.

Ela também tem uma carreira notável de serviço no futebol europeu, com participação nos títulos da tríplice coroa vencida pelo Lyon, em 2016/17, e também um legado considerável fora das quatro linhas com direito a um filme, livros publicados e até mesmo um lugar na lista das 100 Personalidades mais influentes da revista Time.

Desde sua estreia pela seleção nacional, em março de 2010, Alex já soma 200 jogos e uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012.

Tanto Morgan quanto Kerr estão entre oito jogadoras com os maiores ratings gerais do FIFA 23 - mas qual delas terá o seu voto no GOAL50 2022?

A votação está aberta desde o dia 15 de novembro e se encerra em 18 de dezembro. Participar é fácil assim!

E lembre-se: a lista não é nossa, é sua.

