Globo, Sportv, TNT e as reprises de jogos históricos: datas, horários e próxima partida

Canais tem preenchido parte de sua programação com jogos memoráveis da Champions League, Copa do Mundo, Copa Libertadores e muito mais

Em meio à suspensão de torneios de futebol por conta da pandemia do novo coronavírus , os principais canais de transmissão estão incluindo reprises de grandes jogos do passado ao longo da semana.

Com duelos históricos de finais de Liga dos Campeões, , Campeonato Brasileiro, e Copa do , os torcedores poderão matar um pouco da saudade e relembrar os momentos que ficaram marcados na história do futebol.

ONDE VER AS REPRISES DOS JOGOS HISTÓRICOS

Nesta terça-feira (28), seguindo a programação especial do SporTV, o torcedor poderá relembrar a final da Copa do Mundo de 1978, quando a venceu a por 3 a 1, às 19h (de Brasília).

Mais cedo, a vitória do sobre o de Munique pela semifinal da 2014/15 será reprisada no TNT, às 16h (de Brasília), assim como x , pelo Campeonato Parananese. O duelo será transmitido no DAZN.

Confira a programação completa