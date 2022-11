Contratos com Pixbet e empresas renomadas fazem Globo renovar com Galvão Bueno

Narrador vem se destacando como garoto-propaganda de diversas marcas desde que emissora o autorizou a participar de peças publicitárias

Haja coração! Galvão Bueno, um dos maiores narradores esportivos da história da televisão brasileira, atingirá no Catar a impressionante marca de 13 Copas do Mundo no currículo, onze delas apenas como profissional da Rede Globo.

A empresa havia decidido que o narrador deixaria as narrações na TV Globo após a Copa do Mundo de 2022, período que coincide com o fim do contrato dele com a emissora, onde começou a trabalhar em 1981. Porém, conforme o site Notícias da TV, isso não irá acontecer. Com o interesse ainda intenso por parte dos patrocinadores no potencial da marca Galvão Bueno, o canal voltou atrás na decisão de encerrar a parceria com um dos profissionais mais queridos do esporte na televisão.

Galvão vem em alta no mercado desde março deste ano, quando foi autorizado pela Globo a fazer campanhas publicitárias. O narrador enfileira trabalhos como garoto-propaganda de marcas como garoto-propaganda de olho na Copa do Mundo do Qatar 2022. Entre as marcas parceiras do comunicador estão gigantes como Ambev, Visa, Petrobras, Americanas, TikTok, Serasa, Santander, Volkswagen e o site de apostas Pixbet.

O acordo com a Pixbet é o mais interessante, pois Galvão Bueno terá a missão de apresentar esta novidade aos brasileiros. A empresa contou com o narrador para a produção de uma peça publicitária, que estreou no horário nobre da TV aberta em setembro deste ano. A propaganda rendeu uma grande exposição para a marca que mais patrocina clubes de futebol no Brasil, mostrando que ela estará ao lado da seleção na busca pelo hexacampeonato.

Detentora de uma das cotas de patrocínio da Globo para a Copa do Mundo, a Pixbet também fará história ao se tornar a primeira casa de apostas online a participar de uma transmissão de Copa na TV aberta brasileira.

A Globo não tem ninguém com esse poder de marketing na área esportiva, nem entre suas vozes mais consagradas. William Bonner participa de publicidade de marcas, enquanto Pedro Bial e Tadeu Schmidt não costumam despertar tanta atenção do mercado. Assim, a solução encontrada pelos Marinho, diante das dificuldades normais de um narrador de 71 anos que não tem mais a potência da voz para transmitir jogos de futebol em um calendário repleto, foi oficializá-lo como um apresentador e comentarista de eventos.

O contrato oferecido é de dois anos, com um salário menor aos grandes vencimentos que tinha no passado. O foco será as Olimpíadas de Paris em 2024. Quanto ao futebol, Luís Roberto deverá seguir como principal narrador da emissora, assumindo a seleção brasileira no lugar de Galvão. Tiago Leifert também aparece como um candidato em potencial à narração dos jogos, já como figura conhecida no também mundo do futebol.