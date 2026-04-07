Gjivai Zechiël será titular do Feyenoord na próxima temporada. Todos os dias, apresentamos no Voetbalzone três afirmações sobre os principais clubes holandeses. Além disso, times fora do tradicional trio de ponta também recebem atenção regularmente. Zechiël está emprestado ao FC Utrecht, onde está tendo uma temporada extremamente forte. Você acha que o meio-campista de 21 anos conseguirá conquistar uma vaga no time titular do Feyenoord na próxima temporada? Deixe sua opinião nos comentários!

Zechiël passou pelas categorias de base do Feyenoord e foi emprestado ao Sparta Rotterdam em janeiro do ano passado para o restante da temporada. No verão, o meio-campista foi novamente emprestado, desta vez ao FC Utrecht.

O meia está tendo uma boa temporada na cidade de Utrecht. Até agora, ele disputou todas as partidas do campeonato (29) e é muito importante para o Utrecht. Zechiël marcou oito gols em 43 partidas e deu sete assistências.

O FC Utrecht ocupa a nona posição na VriendenLoterij Eredivisie e está em boa forma. A equipe de Ron Jans perdeu apenas uma partida nos últimos oito jogos: a derrota por 4 a 3 para o PSV, atual campeão nacional. Nos próximos cinco jogos, enfrentará, entre outros, o Telstar, o Excelsior Rotterdam e o NAC Breda, e a classificação para as eliminatórias europeias parece mais do que viável.

Zechiël não está indo bem apenas em seu clube, mas também na seleção holandesa. O jogador de 21 anos, natural de Roterdã, disputou dez partidas pela seleção sub-21 da Holanda e, no final de março, marcou dois gols na partida contra a seleção sub-21 da Noruega, que acabou vencendo por 3 a 2.

O Feyenoord conta com um elenco amplo, inclusive no meio-campo. Zechiël deverá disputar com Luciano Valente, Jakub Moder, Oussama Targhalline e Hwang In-Beom por uma vaga no time titular.

Embora Valente tenha tido um início de temporada muito forte, seu desempenho atual tem diminuído um pouco. Além disso, o Feyenoord vem sofrendo com uma onda de lesões, da qual Moder e Hwang já foram vítimas em várias ocasiões. Zechiël demonstrou estar em excelente forma e possuir as qualidades necessárias para se manter facilmente entre os times de meio de tabela da Holanda. A grande questão agora é se ele conseguirá dar o salto para os três primeiros colocados do campeonato holandês.