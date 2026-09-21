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Giulini CagliariGetty Images
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Giulini: "Maldini? Quando a gente sai para beber alguma coisa, é sempre melhor não pegar o carro"

Cagliari

"A posição continua sendo a de um pai: quando se sai para beber alguma coisa, é sempre melhor não pegar o carro". Aos microfones da Radio Anch'io lo sport o presidente do Cagliari, Tommaso Giulini, voltou a falar sobre o caso do acidente de carro que envolveu o jogador do Cagliari e da Itália, Daniel Maldini. "Maldini - acrescentou Giulini - nós acompanhamos há vários anos, sabemos que é um talento absurdo que ainda não tinha conseguido se expressar da melhor forma.



Neste verão, nos vimos em uma situação um pouco desagradável com um jogador nosso que considerava não ganhar o suficiente, e o substituímos muito bem com Maldini" Sobre o grande momento do Cagliari, Giulini acrescentou: "Gostaríamos de ficar em uma posição melhor na tabela do que na temporada passada. Agora precisamos ser bons para administrar a situação"

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