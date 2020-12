Giroud consegue, pelo Chelsea, feito digno de lendas na Champions League

Atacante francês marcou os quatro gols da vitória dos Blues sobre o Sevilla; aos 34 anos ele quer a titularidade em um time cheio de estrelas

A noite dessa quarta-feira (02) será inesquecível para Olivier Giroud. Afinal, o atacante francês marcou os quatro gols da goleada do Chelsea por 4 a 0 sobre o Sevilla, jogando na . Se o jogador estava à procura de mostrar seu valor dentro de um grupo recheado de estrelas, essa partida, que superou jogos de muitas lendas da Liga dos Campeões, muito lhe serviu. Aos 34 anos, o centroavante titular do título da de 2018 quer ter mais espaço no ataque dos Blues e pensa em deixar o clube para poder jogar com mais frequência.

Didier Drogba, considerado um dos mais importantes jogadores da história do , nunca marcou quatro gols em uma partida de . O atacante marfinense era o dono da marca de ser o único atleta dos Blues a marcar três gols na competição, em 2006. Giroud não apenas igualou os números de Droga, como superou. O francês é o único jogador da história dos Blues a ter anotado quatro gols na mesma partida.

Com esta façanha, Giroud se torna o 15º atleta de uma lista seleta de jogadores que marcaram quatro gols em uma partida da principal competição continental da Europa. Nomes como Van Basten, Inzaghi, Messi, Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic estão entre os poucos felizardos a balançarem as redes quatro vezes numa mesma "noite europeia", como são chamados os jogos da Champions League.

Para a temporada 2020/21, o Chelsea - mais uma vez - abriu os cofres e gastou cerca de 225 milhões de libras (aproximadamente R$ 1.5 bilhão) com contratações de nomes como Timo Werner, Zyiech e Kai Havertz. Além disso, o clube já contava com Pulisic, Abraham e Hudson-Odoi. Em meio a toda essa onda de juventude, o veterano artilheiro perdeu espaço.

Porém, o treinador da seleção francesa, Didier Deschamps já deixou claro que a vaga, até tempos atrás quase intocável, de Giroud pode estar aberta. Deschamps falou que a situação que Giroud vive no Chelsea não é boa e que ele precisa de tempo de jogo para poder se manter na seleção de seu país.

Em entrevista após a partida no Ramón Sánchez Pizjuán, a estrela da noite pediu aos jornalistas que o deixasse curtir aquele momento, dando a entender que não está preocupado com seu futuro no time azul de Londres.

"Deixe-me curtir a noite e essa grande vitória e depois disso vamos descansar e eu veremos quais são os planos do técnico", declarou o atacante à BT Sport.

Caso Frank Lampard não sinalize que pretende usá-lo nos próximos dias, é possível que o camisa 18 tente sair do clube francês já na próxima janela de transferências, que dura todo o mês de janeiro.