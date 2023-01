Girona x Barcelona ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Espanhol

Equipes entra em campo neste sábado (28), pela 19ª rodada da LaLiga; veja como acompanhar na TV e na internet

Girona e Barcelona se enfrentam neste sábado (28), às 12h15 (de Brasília), na Catalunha, pela 19ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada.

Embalado com a classificação à semifinal da Copa do Rei após a vitória sobre o Real Sociedad por 1 a 0, o Barcelona volta as atenções para a LaLiga. No momento, aparece na liderança com 44 pontos, três a mais que o Real Madrid, segundo colocado.

Do outro lado, o Girona busca a recuperação após a derrota para o Villarreal por 1 a 0. Atualmente, aparece no meio da tabela com 21 pontos (com cinco vitórias, seis empates e sete derrotas). Sem Santiago Bueno, que cumprirá suspensão após a expulsão na última rodada, o técnico Míchel pode optar pela entrada de Javi Hernandez na defesa.

Em cinco jogos disputados entre as equipes, o Barcelona registra quatro vitórias e um empate. O Girona nunca venceu o rival. No último encontro, válido pelo Espanhol 2018/19, os catalães venceram por 2 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável Girona: Gazzaniga; Martinez, Hernandez, Espinosa, Gutierrez; Romeu, A Garcia; Riquelme, Martin, Villa; Castellanos.

Escalação do provável Barcelona: Ter Stegen; Kounde, Araujo, Christensen, Balde; Pedri, Busquets, F de Jong; Dembele, Fati, Gavi.

Desfalques

Barcelona

Robert Lewandowski permanece afastado por suspensão, ao lado de Ferran Torres.

Girona

Santiago Bueno, suspenso, está fora, assim como David Lopez, Jesus Carvalho e Ibrahima Kebe, lesionados.

Quando é?