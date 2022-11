Girona x Athletic de Bilbao: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Espanhol

Bilbao briga pelo G-4 da LaLiga, enquanto o Girona luta contra o rebaixamento; veja como acompanhar ao vivo na internet

Atravessando momentos opostos, Girona e Athletic Bilbao entram em campo na tarde desta sexta-feira (4), às 17h (de Brasília), no Estádio Montilivi, pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, na plataforma de streaming.

Na sexta posição, com 21 pontos, o Bilbao busca emplacar a segunda vitória consecutivo após bater o Villarreal por 1 a 0 na última rodada.

Ander Herrera, com problema no tendão, é tratado como dúvida, enquanto Inaki Williams fará a sua partida de número 246.

Já o Girona, na 17ª posição, com 10 pontos, e flertando com a zona de rebaixamento, busca reencontrar o caminho da vitória após quatro derrotas e três empates nos últimos sete jogos.

Prováveis escalações

Escalação do provável GIRONA: Gazzaniga; Martinez, Bueno, David Lopez, Gutierrez; Couto, Romeu, Herrera, Aleix Garcia, Fernandez, Castellanos.

Escalação do provável ATHLETIC BILBAO: Unai Simon, De Marcos, Yeray, Inigo Martinez, Yuri Berchiche; Sancet, Vesga, Raul Garcia; N Williams, I Williams, Berenguer.

Desfalques

Girona

Borja Garcia, Ibrahima Kebe e Juanpe, lesionados, são desfalques certos.

Bilbao

Dani Garcia e Iker Muniain, lesionados, seguem fora.

Quando é?

• Data: sexta-feira, 4 de novembro de 2022

• Horário: 17h (de Brasília)

• Local: Estádio Montilivi – Girona, ESP