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Giovanni van BronckhorstImago
Daily Loos

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"Giovanni van Bronckhorst em negociações com o Feyenoord sobre uma nova função administrativa"

Feyenoord
G. van Bronckhorst

O Feyenoord está em negociações com Giovanni van Bronckhorst para um cargo de diretor técnico, segundo informou Sinclair Bischop na ESPN. O ex-jogador da seleção nacional poderia, assim, preparar-se para sua quarta passagem por Roterdã.

O atual segundo colocado da VriendenLoterij Eredivisie pretende reformular a estrutura organizacional, com um diretor-geral, um diretor técnico e um gerente técnico. Para esta última função, Van Bronckhorst está na mira.

Como gerente técnico, ele estaria subordinado ao diretor técnico, responsável, entre outras coisas, pelas transferências. Para essa posição, o belga Dévy Rigaux parece ser o principal candidato — um nome que já havia surgido anteriormente. Rigaux é atualmente diretor esportivo do Club Brugge e já manteve conversas com o Feyenoord no início deste ano, conforme divulgado anteriormente pelo Het Laatste Nieuws.

O nome de Oliver Ruhnert, ex-diretor de futebol profissional e olheiro-chefe do 1. FC Union Berlin, também é mencionado com frequência.

Inicialmente, havia rumores de que Van Bronckhorst seria até mesmo abordado para o cargo de diretor técnico, conforme revelou Chris Woerts no programa Vandaag Inside. Agora, parece que se trata de uma função diferente, um pouco mais modesta.

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Caso ele aceite o cargo, esta seria sua quarta passagem pelo clube de Roterdã. Van Bronckhorst jogou lá como zagueiro de 1993 a 1998 e voltou como jogador em 2007.

Sua passagem como técnico principal ocorreu entre 2015 e 2019: nesses anos, ele foi muito bem-sucedido, conquistando um título nacional e duas Copas da KNVB.

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