Giovani dos Santos: A joia da base do Barcelona que sumiu e está sem clube há mais de dois anos

Mexicano de 33 anos passou por diversas adversidades durante carreira, indo de "grande promessa" à "apenas outro jogador"

A carreira de Giovani dos Santos tem sido um caminho de contrastes, conflitos e controvérsias. Agora, ela está em uma encruzilhada. Aos 33 anos, Dos Santos é um agente livre há mais de um ano, tendo sido lançado pelo gigante da Liga MX, América, no verão de 2021.

Parece cada vez mais improvável que o vejamos jogar novamente no mais alto nível, e uma carreira que outrora prometia tanto e que às vezes continha faíscas de grandeza, agora simplesmente se desvanecerá por muito tempo na escuridão. Um atacante versátil que se apresentou como meia-atacante, ponta ou goleador, Dos Santos era um talento de alto instinto, capaz de marcar grandes gols e de conceder assistências.

Ele foi recrutado para a academia La Masia do Barça aos 13 anos, e estrelou na base antes de estrear no time B aos 18. Sua primeira chance no profissional chegou um ano depois, em setembro de 2007, com Dos Santos substituindo Thierry Henry no segundo tempo, em uma vitória por 3 a 1 sobre o Athletic Bilbao.

No último dia da temporada, ele marcou um hat-trick quando o Barça bateu o Real Murcia por 5 a 3, aparentemente confirmando seu status como uma lenda do clube no futuro. No entanto, ao invés disso, sinalizou o fim de sua carreira no Camp Nou.

O problema era que Dos Santos estava competindo pela mesma posição que Lionel Messi - uma batalha que ele nunca iria vencer - enquanto outro graduado do La Masia, Bojan Krkic, fez um impacto mais explosivo com dez gols em sua temporada de estreia, tornando o mexicano o mais dispensável da dupla que disputava com o argentino.

Ele ainda era considerado como um dos jovens mais promissores do futebol mundial. No entanto, ele partiu em 2008 para tentar assegurar o futebol de primeira divisão em outro lugar. Dos Santos acabou no Tottenham, mas não conseguiu se encaixar e passou a maior parte de seu tempo emprestado no Ipswich, Galatasaray e Real Santander.

O jogador foi prejudicado, também, pelo gerente que o contratou para o Tottenham, Juande Ramos, sendo demitido em outubro de 2008, após um péssimo início de campanha. O espanhol foi substituído por Harry Redknapp, que não gostava nada de Dos Santos, chegando ao ponto de castigar publicamente o jovem por festejar com muita frequência e chegar atrasado ao treinamento.

"Se ele pudesse passar uma boate assim como pode passar uma bola, ele ficaria bem", disse Redknapp ao Daily Star, em 2010. "Sua mãe e seu pai vieram me ver no ano passado e me pediram desculpas, porque perceberam que ele não era dedicado."

"Ele tem uma habilidade fantástica. Mas, de repente, ele se atrasou nas manhãs de segunda-feira, com problemas no estômago. Ele provavelmente tinha estado em Barcelona festejando em algum lugar. Entretanto, ele teve uma grande Copa do Mundo. Se ele se empenhar este ano, poderá ser um dos melhores jogadores".

A versatilidade de ataque de Dos Santos também era uma espada de dois gumes. Ele jogou melhor como segundo atacante, mas também foi destacado como criador de jogadas, onde sua capacidade de desenvolver oportunidades era menos frequente, ou como um ponta invertido, onde ele foi longe demais para procurar a bola, ou na esquerda, onde ele estava confinado à linha de toque e muitas vezes saía à deriva do jogo.

Eventualmente, Dos Santos voltou à Espanha com o Mallorca em 2012 em uma transferência livre, onde finalmente encontrou seu jogo, impressionando o clube rebaixado com seis gols em 32 partidas. Esta mudança de forma lhe rendeu uma ida ao Villarreal, onde conquistou um bom tempo de jogo em alto nível, atuando de volta às temporadas no mesmo clube na categoria principal, algo que ele nunca havia feito antes.

Entretanto, ele surpreendeu muitos torcedores mexicanos que esperavam que ele estivesse prestes a embarcar em uma grande renascença na Europa, juntando-se ao LA Galaxy aos 26 anos de idade. Sua forma continuou a melhorar a tal ponto que ele estava na longa lista para a Bola de Ouro 2015 - um dos dois únicos jogadores da MLS - ao lado de Andrea Pirlo, que atuava na época pelo NYCFC.

Ele também foi a estrela da capa das edições especiais da MLS do videogame FIFA, em 2016 e 2017. "É ótimo estar na lista com alguns dos melhores jogadores do mundo", disse Dos Santos, sobre sua nomeação para a Ballon d'Or.

Getty

"Estou muito feliz em representar meu país e minha equipe. Estou muito orgulhoso. Tenho trabalhado muito, e embora tenha sido uma surpresa para mim, estou muito feliz".

Afastar-se de seu estilo de vida partidário também foi um fator que fez o Dos Santos virar as costas para o futebol europeu, enquanto tentava se acalmar, se aproximar de sua família e se concentrar em seu futebol: "Vou ser honesto, adoro estar em casa", disse ele à GOAL, em 2018. "Acabei de treinar, voltei para casa e gosto de estar em casa com minha família, estar em casa com meus pais aqui e passar o dia com eles".

"Eu gosto muito de ver filmes, de ler livros" Realmente, eu sou uma pessoa muito calma nesse aspecto. Acho que estou em uma fase da minha vida em que vejo a vida de uma maneira diferente, gosto de desfrutar dela e gosto de relaxar com as pessoas com quem quero passar o tempo".

No entanto, em 2019, Dos Santos foi liberado pelo Galaxy após dois anos lutando contra lesões, e foi jogar futebol em um clube do seu país de origem pela primeira vez com o América, estabelecido por muito tempo como um herói para El Tri.

Embora Dos Santos nunca tenha atingido as alturas inicialmente esperadas em sua carreira no clube, ele certamente as superou em nível internacional. Ele começou ajudando o México a vencer no Campeonato Mundial Sub-17 de 2005, ajudando em oito dos 16 gols que marcaram no torneio, e levando a Bola de Prata para o segundo melhor jogador do torneio - perdendo para Anderson, na batalha pelo prêmio máximo.

Seu primeiro torneio profissional trouxe sucesso semelhante, pois foi nomeado melhor jogador na Copa Ouro de 2009 da CONCACAF, onde o México triunfou em solo americano, vencendo seus arquirrivais por 5 a 0 na final.

Foi uma conquista que eles repetiram dois anos depois, vencendo novamente a USMNT na decisão, desta vez por 4 a 2, com o Dos Santos marcando um tento brilhante na final que lhe valeu o gol do torneio.

Foi um gol de verdadeira majestade: Dos Santos deixou o goleiro Tim Howard espalhado pelo chão enquanto se dobrava inteiramente, antes de colocar a bola na rede em um golaço de cobertura - apesar do zagueiro Eric Lichaj estar posicionado bem na linha das traves.

Getty

O auge de suas conquistas internacionais aconteceu em 2012, quando o México ganhou a medalha de ouro olímpica para o futebol masculino em Londres.

Dos Santos marcou três gols, incluindo o da vitória nas quartas de final contra a seleção de Senegal, na prorrogação, porém uma contusão na semifinal contra o Japão encerrou seu torneio prematuramente, já que ele teve que assistir o triunfo final sobre o Brasil no estádio de Wembley.

Dos Santos também jogou três Copas do Mundo pelo México, embora ele não tenha conseguido ajudá-los a quebrar o tabu das oitavas de final que tem assombrado sua nação desde 1994.

Ele chegou perto em 2014, quando seu excelente ataque de 25 anos colocou El Tri à frente no segundo tempo contra a Holanda, mas eles conspiraram para jogá-lo fora com dois gols sofridos nos seis minutos finais para perder por 2 a 1.

Embora ele ainda esteja apenas no início dos 30 anos, parece improvável que Dos Santos chegue a um quarto torneio no Qatar 2022. Ele nunca teve um sucesso consistente nos Estados Unidos, sofrendo complicações no início devido uma lesão, adquirida em partida contra o Chivas Guadalajara.

Ele tem sido um agente livre desde junho de 2021, depois de cair em desgraça no América sob o novo treinador Santiago Solari. Há rumores de um retorno ao futebol profissional, mas ainda assim, poucos.

Os estreitos laços de Santos com sua família podem ser um fator, com a morte repentina de seu pai - o ex-jogador brasileiro Zizinho - um mês após sua saída do América, falecido de Covid-19 com apenas 59 anos, sem dúvida o afetando profundamente.

Sua reputação de festeiro, ainda relevante ou não, continua a seguir Dos Santos por aí. Relatórios nos EUA sugerem que ele poderia voltar ao futebol em 2022 com uma cláusula que lhe permitiria organizar festas em casa ou ir a boates sem que os paparazzi aparecessem. No entanto, tal acordo - quer seja provável ou não - ainda não foi feito.

Portanto, em vez disso, temos para sempre vídeos de grandes gols e histórias do que Giovani dos Santos realizou. Certamente, deveriam ter existido muitos mais.