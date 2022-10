Gimnasia x Boca Juniors: tumulto na Argentina termina com torcedor morto

Após nove minutos disputados, a partida precisou ser paralisada por uma confusão do lado de fora do estádio, em La Plata

A partida entre Gimnasia La Plata e Boca Juniors, pela 23ª rodada do Campeonato Argentino, nesta quinta-feira, dia 6 de outubro, foi suspensa por uma confusão generalizada que se estendeu ao campo de jogo. Segundo a imprensa local, o incidente terminou com um torcedor morto e outros três internados em estado grave.

O conflito começou fora do estádio antes do apito inicial. De acordo com a mídia argentina, os seguranças fecharam os portões ao se depararem com as arquibancadas cheias. Porém, uma grande confusão começou, já que muitos outros torcedores ainda não haviam entrado no Estádio Juan Carmelo Zerillo, em La Plata.

Para controlar a situação, a polícia agiu com tiros de balas de borracha e bombas de gás lacrimogêneo. No entanto, rapidamente, o gás invadiu o campo de jogo e os jogadores tiveram que sair rapidamente em direção aos vestiários e, em torno dos oito minutos do 1º tempo, quando estava 0 a 0, a arbitragem paralisou a partida.

Durante 30 minutos, as detonações de balas de borracha continuaram, enquanto os torcedores tentavam sair de cada setor e, boa parte deles, tiveram que se localizar no campo de jogo, já que as saídas ainda estavam fechadas. Além disso, já que estava sem a presença dos jogadores, o gramado foi liberado para atendimento médico dos torcedores.

De acordo com Sergio Berne, Ministro de Segurança de Buenos Aires, disse ao Toda Noticias, um torcedor de 57 anos, chamado César Regueiro, sofreu um ataque cardíaco durante a confusão, e enquanto era encaminhado ao hospital, não resistiu.

Segundo a rede de televisão TycSports, outros três torcedores foram internados em estado grave no hospital por conta dos conflitos com a polícia.

A imprensa relatava que o motivo da confusão se deu porque foram vendidos mais ingressos do que o estádio poderia suportar, já que muito antes da bolar rolar, o estádio estava com sua capacidade máxima. Dessa forma, os seguranças fecharam todos os acessos, com muitas pessoas do lado de fora com ingresso.

Gabriel Pellegrino, presidente do Gimnasia de La Plata, disse: "O estádio está montado para 30 mil pessoas. Não exageramos nos ingressos, temos os formulários para comprovar. Vendemos 3.254 de um total de 4.300 disponíveis. A responsabilidade é do órgão de segurança, se não, para que servem?", afirmou o mandatário.

Em um primeiro momento, a partida estava marcada para ser iniciada na manhã desta sexta-feira (7), mas, por conta de os jogadores deixarem o estádio tarde da noite, o jogo foi cancelado e um novo horário será remarcado pela Associação do Futebol Argentino (AFA), organizadora do torneio.