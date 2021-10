Gilberto não deve seguir no Bahia em 2022

Com contrato até o fim desta temporada, centroavante de 32 anos já avisou à diretoria que não permanecerá no Tricolor de Aço ao término do vínculo

Gilberto não deverá permanecer no Bahia em 2022. Com contrato até o fim do ano no clube, o atacante já deixou claro internamente que não discutirá uma renovação e está disposto a escutar novas propostas no mercado da bola.

O atleta de 32 anos aguarda uma proposta convincente para trocar de clube na próxima janela de transferências. A ideia é acertar com uma equipe da elite do futebol nacional. De acordo com a apuração da Goal, há ao menos três interessados em contar com o jogador a partir da temporada seguinte.

Embora esteja perto de deixar a Arena Fonte Nova, Gilberto é um dos destaques do Bahia em 2021. O centroavante soma 21 gols e seis assistências em 45 partidas pela equipe. Mesmo após a troca no comando técnico - Guto Ferreira foi contratado para a vaga de Diego Dabove -, o atleta permaneceu entre os titulares.

Gilberto está no Bahia desde 2018, quando deixou o Yeni Malatyaspor, da Turquia, e retornou ao futebol brasileiro. O centroavante se responsabilizou por 14 assistências ainda no período. Ele é um dos destaques do time.