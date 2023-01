Gilberto chega ao Cruzeiro de graça e assina contrato de dois anos

Centroavante reforça o clube mineiro como jogador livre após rescindir com o Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos

O Cruzeiro anunciou a contratação de Gilberto na manhã dessa sexta-feira (20). O atacante assinou até dezembro de 2024 e não demandou investimento do clube, como soube a GOAL.

O próprio centroavante foi quem negociou a rescisão contratual com o Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos. Ele discutiu com o clube desde o primeiro contato cruzeirense, ainda antes do natal do ano passado.

O jogador obteve a liberação na última quinta-feira (19) e finalizou o acordo com o Cruzeiro. Aos 33 anos, Gilberto recebeu proposta até dezembro de 2024. O atleta terá um salário dentro dos padrões adotados pelo clube em 2023 — ele receberá cerca de R$ 300 mil por mês na Toca da Raposa II.

O centroavante tinha contrato com o Al Wasl até 30 de junho de 2023. A princípio, os árabes queriam prorrogar o vínculo com o jogador. Entretanto, o atleta pediu para deixar o clube nesta janela de transferências.

Na atual temporada, Gilberto fez 13 partidas pelo Al Wasl, somando 1.037 minutos em campo. No período, ele fez sete gols e se responsabilizou por três assistências.

Antes do acordo com o Cruzeiro, o atacante foi oferecido ao Grêmio no mercado da bola. Os gaúchos, contudo, não chegaram a um acordo com o atleta e deram preferência pela contratação de Luís Suárez.