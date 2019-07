Fim da novela: Corinthians confirma retorno do zagueiro Gil

Defensor passou os últimos três anos atuando no Shandong Luneng

Acabou a novela, e foi com final feliz para o torcedor do . O clube alvinegro anunciou nesta quarta-feira o retorno do zagueiro Gil, que estava no futebol chinês. O atleta assinou um contrato de seis meses com opção de renovação por três anos.

A confirmação do acerto foi feito com brincadeiras nas redes sociais. No Twitter, o Corinthians publicou um quebra-cabeça montando a imagem do defensor e, a seguir, um vídeo da sirene do Parque São Jorge, que historicamente é soada para anunciar contratações.

O retorno de Gil já era esperado. No último domingo, o zagueiro usou o Twitter para se despedir do Shandong Luneng, clube que defendeu na desde 2016. Ele é esperado na próxima semana para realizar exames médicos.

Estou muito feliz e honrado por ter assinado mais um contrato com o @Corinthians, desta vez até 31 de dezembro de 2019, com opção de mais três anos.

Permanecendo no , o meu compromisso é de jogar exclusivamente no Corinthians! — Gil (@GilZagueiro04) July 3, 2019

O defensor chega ao Corinthians para disputar posição com Manoel e Henrique, os titulares da zaga alvinegra. Recentemente, o clube emprestou o jovem Pedro Henrique ao Paranaense, o que já era uma indicação da volta de Gil.

O zagueiro atuou com a camisa corintiana entre 2013 e 2016, fazendo parte das conquistas do Brasileirão de 2015, da Recopa de 2013 e do de 2013.