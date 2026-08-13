O nome do nigeriano Victor Osimhen entrou nas conversas entre Arsenal e Galatasaray, no âmbito das discussões relacionadas ao interesse do clube turco em contratar a dupla ofensiva do Arsenal, Gabriel Martinelli e Ethan Nwaneri.

De acordo com o jornal"The Telegraph"britânico, o Galatasaray apresentou uma proposta no valor de 38,4 milhões de libras esterlinas para contratar Martinelli, além de ter demonstrado interesse em Nwaneri, que passou a segunda metade da temporada passada emprestado ao Olympique de Marselha, tudo isso durante conversas amplas com o diretor esportivo do Arsenal, Andrea Berta.

Leia também

Álvarez se sente traído por Simeone e decide forçar a saída rumo ao Barcelona

Antes do início de LaLiga: novo ataque a Vinícius Júnior

Essas conversas incluíram a discussão do cenário de uma transferência de Osimhen para o Arsenal, mas ainda não está claro se foi Berta quem propôs a ideia de contratar o atacante, ou se o jogador foi oferecido inicialmente ao clube inglês.

O Arsenal mantém um interesse de longa data em Osimhen, mas o atacante nigeriano vinha em posição inferior à do argentino Julián Álvarez na lista de alvos do clube para reforçar a posição de centroavante.

A avaliação que o Atlético de Madrid faz de Álvarez, que ultrapassa os 100 milhões de libras esterlinas, parece representar um obstáculo para o Arsenal, o que levou o clube londrino a estudar a mudança de seus alvos no mercado de transferências.

Osimhen também havia sido associado a uma transferência para o Tottenham Hotspur, rival do Arsenal no norte de Londres, em meio à busca do clube por novos reforços ofensivos.

O negócio Konsa

O clube londrino continua interessado em contratar Ezri Konsa, zagueiro do Aston Villa, mas precisa se aproximar de atender às exigências do Aston Villa, no valor de 60 milhões de libras esterlinas.

O Arsenal tentou reduzir o valor pedido para contratar Konsa, mas o Aston Villa recusou até agora entrar em negociações sobre o valor do negócio, enquanto o jogador voltou aos treinos, após ter atuado regularmente pela seleção da Inglaterra na Copa do Mundo.

Acredita-se que Konsa esteja aberto a uma transferência para o Emirates Stadium, mas é pouco provável que ele pressione por uma saída do Aston Villa, o que significa que o Arsenal terá de chegar a um acordo com o seu clube.