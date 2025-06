Gibraltar x Croácia: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026

Seleções se enfrentam nesta sexta-feira (06), no Estádio Algarve; confira a transmissão e outras informações do jogo

Gibraltar e Croácia se enfrentam nesta sexta-feira (06), às 15h45 (de Brasília), no Estádio Algarve, em Portugal, pela terceira rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Na lanterna do Grupo L das Eliminatórias Europeias, Gibraltar entra em campo pressionado em busca da primeira vitória. Sem nenhum ponto conquistado até agora, a seleção acumula derrotas por 3 a 1 para Montenegro e por 4 a 0 para a República Tcheca. Já a Croácia fará sua estreia nas Eliminatórias, após ser eliminada nos pênaltis pela França por 5 a 4, nas quartas de final da Liga das Nações.

Prováveis escalações

Gibraltar: Banda; Ronan, Lopes, Annesley, Britto; Barr, Bent, Scanlon; Jessop, Hmidi, Richards.

Croácia: Livakovic; Stanisic, Sutalo, Caleta-Car, Gvardiol; Modric, Kovacic; Perisic, Baturina, Kramaric; Budimir.

Desfalques

Gibraltar

Sem desfalques confirmados.

Croácia

Não há desfalques confirmados.

Quando é?