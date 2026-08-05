'Gianni Infantino oferece ao Marrocos a final da Copa do Mundo de 2030 em troca de apoio'

Segundo o The Times, Gianni Infantino ofereceu ao Marrocos a possibilidade de mandar a final da Copa do Mundo de 2030 em Casablanca. Os outros países organizadores, Espanha e Portugal, ficariam sem ela.

Em troca da final, Infantino teria pedido o apoio da federação marroquina na atual crise dentro da FIFA. Segundo o The Times, ele mira uma declaração de apoio por escrito da federação.

Infantino já está há algum tempo sob forte pressão. O plano do dirigente de dar a investidores privados uma participação nos maiores torneios da FIFA fracassou completamente e pode lhe custar o cargo.

A UEFA e a CONCACAF (América do Norte, América Central e Caribe) se posicionaram rapidamente de forma contundente contra Infantino. A Confederação Asiática de Futebol, a AFC, também logo se juntou à oposição a Infantino.

Na quarta-feira, Infantino convocou uma reunião de crise com os principais dirigentes da federação de futebol do Marrocos, que, assim como Espanha e Portugal, organiza grande parte da Copa do Mundo de 2030.

Infantino espera sobreviver como presidente da FIFA também com o apoio por escrito do Marrocos, embora seu cargo pareça ter se tornado lenta, mas seguramente, insustentável por causa das críticas massivas em todo o mundo.

O autor do The Times Martyn Ziegler, que revelou a notícia sobre o plano de investimento de Infantino, escreve que, por enquanto, Infantino não pensa em renunciar e está fazendo de tudo para manter seu cargo.

Assim, ele ofereceu a possibilidade de a final da Copa do Mundo de 2030 ser disputada no novíssimo Estádio Hassan II, em Casablanca, em troca de apoio. A Espanha, por sua vez, entende que a final da Copa do Mundo deve ser disputada no país.

Para a presidência da FIFA entre 2027 e 2031, os candidatos podem se inscrever junto à FIFA até 18 de novembro. O (novo) presidente será anunciado em 18 de maio, na cidade marroquina de Rabat.

O canadense Victor Montagliani (presidente da CONCACAF) e o presidente da AFC, xeque Salman Bin Ebrahim Al Khalifa, são citados como possíveis sucessores de Infantino.

Curiosamente, a Arábia Saudita ainda não adotou uma posição sobre Infantino. A federação nacional de futebol do país primeiro nomeará, em 30 de agosto, um sucessor para Yasser Al-Misehal.

Al-Misehal deixou o cargo de presidente da federação saudita de futebol após a eliminação na Copa do Mundo. Assim que um sucessor for nomeado, a reação oficial do país é esperada.

A FIFA nega que a reportagem do The Times esteja correta. "É incorreto e enganoso afirmar que o presidente da FIFA fez uma promessa sobre o local da final da Copa do Mundo de 2030. A FIFA tomará uma decisão sobre isso em um momento apropriado", disse um porta-voz da entidade máxima do futebol mundial.