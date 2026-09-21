Gianni Infantino envia carta e quer grande mudança na Fifa

Gianni Infantino enviou uma carta chamativa ao Conselho da FIFA e aos presidentes de todas as 211 federações filiadas. O presidente da FIFA está aberto a reformas dentro da entidade máxima do futebol mundial e quer mandar investigar como as grandes decisões dentro da organização são tomadas, informa, entre outros, o The Athletic.

Infantino quer pedir ao Conselho da FIFA, durante a reunião de 15 de outubro, uma avaliação independente da atual estrutura de governança. Além disso, ele quer conversar com as diferentes federações e outras partes envolvidas sobre possíveis melhorias dentro da FIFA.

Entre outros pontos, os papéis do presidente da FIFA, do Conselho da FIFA e do Congresso da FIFA devem ser analisados. Infantino também quer melhorar a transparência e a participação nas decisões importantes.

A carta chega depois de Infantino ter ficado sob pressão nos últimos meses por causa do controverso plano FIFA Forward Enterprise. Nele, a FIFA queria vender vinte por cento de suas atividades comerciais e organizacionais a investidores externos por cerca de 4,2 bilhões de dólares.

O plano acabou sendo retirado antes que pudesse ser oficialmente apresentado ao Conselho da FIFA e às federações filiadas. Infantino ressalta que se tratava apenas de uma proposta e que nunca havia sido tomada uma decisão definitiva.

Segundo Infantino, a questão deixou claro que grandes planos só podem ser bem-sucedidos se o processo de tomada de decisão tiver confiança suficiente. “Grandes ideias precisam ser desenvolvidas, testadas e comunicadas por meio de instituições claras e confiáveis”, escreve ele.

Apesar das críticas e da confiança já retirada, Infantino pretende se candidatar novamente, em março, à presidência da FIFA. Por enquanto, ele é o único candidato. Os demais candidatos têm até 18 de novembro para se apresentar.