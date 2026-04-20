Gheorghe Hagi sucede ao falecido Mircea Lucescu como técnico da seleção da Romênia

Gheorghe Hagi foi nomeado na segunda-feira como novo técnico da seleção da Romênia. O romeno de 61 anos sucede assim a Mircea Lucescu, que faleceu no início deste mês em consequência de vários ataques cardíacos.

Sob o comando de Lucescu, a Romênia não conseguiu se classificar para a Copa do Mundo do próximo verão. A Áustria ficou em primeiro lugar no Grupo H das eliminatórias, enquanto a Bósnia terminou em segundo. Esse país conseguiu surpreender nas repescagens ao derrotar a Itália e, assim, garantir a tão cobiçada vaga na Copa do Mundo.

No entanto, a Romênia ainda teve uma chance extra de participar da Copa do Mundo, pois terminou como campeã do Grupo 2 da Liga das Nações, tendo Kosovo, Chipre e Lituânia como adversários.

Nos play-offs, os romenos enfrentaram a Turquia, mas perderam por 1 a 0 para a 22ª colocada no ranking da FIFA. O autor do gol pelo lado turco foi Ferdi Kadıoğlu, ex-jogador do NEC e do Fenerbahçe.

Duas semanas após esse confronto, Lucescu faleceu em consequência de múltiplos ataques cardíacos. Na segunda-feira, a Federação Romena anunciou que Hagi é seu sucessor e inicia seu segundo mandato como técnico da seleção.

O ex-jogador do Real Madrid e do FC Barcelona, com 124 partidas pela seleção, já havia sido técnico da seleção em 2001. No entanto, esse primeiro período durou pouco: após quatro partidas, ele já havia deixado o cargo. Mais tarde, ele trabalhou, entre outros, no Galatasaray.

Hagi deve preparar a Romênia para a Liga das Nações, que começa em setembro. Nela, a Suécia, a Bósnia e a Polônia serão os adversários. Sua primeira partida como técnico será no dia 1º de junho, quando a Romênia disputará um amistoso contra a Geórgia.