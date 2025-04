Getafe x Real Madrid: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Espanhol 2024/25

Em perseguição ao líder Barcelona, gigante merengue vai em busca dos três pontos fora de casa

Getafe e Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira (23), às 16h30 (horário de Brasília), em compromisso válido pela 33ª rodada Campeonato Espanhol 2024/25. A partida acontece no Coliseum Alfonso Pérez, e possui transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+ (confira a programação completa de futebol aqui).

Vindo de derrotas para Las Palmas e Espanyol, o Getafe tenta reagir no campeonato. Jogando em seus domínios, o time de José Bordalás ocupa a 12ª posição com 39 pontos e busca um resultado positivo para permanecer sonhando com uma vaga em competições europeias.

Depois de ter vencido o Athletic Bilbao nos minutos finais graças a um golaço de Federico Valverde, o Real Madrid segue a quatro pontos de distância do líder Barcelona. Por isso, para continuar na briga pelo título espanhol, a equipe de Carlo Ancelotti mira um novo triunfo.

Prováveis escalações

Getafe: David Soria; Iglesias, Domingos Duarte, Alderete, Bernat; Djené; Terrats, Milla, Arambarri, Coba; Yildirim. Técnico: José Bordalás

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Asencio, Rüdiger, Fran García; Tchouameni; Rodrygo, Valverde, Bellingham, Vinícius Junior; Endrick. Técnico: Carlo Ancelotti

Desfalques

Getafe

Expulso contra o Espanyol, Christantus Uche cumpre suspensão automática. No departamento médico, Allan Nyom e Diego Rico estão fora.

Real Madrid

Se recuperando de lesões, Éder Militão, Dani Carvajal, Ferland Mendy e Kylian Mbappé estão indisponíveis.

Quando é?