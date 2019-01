Gerson: "Agradeço ao Flamengo pelo interesse"

Ex-Fluminense, meia brasileiro da Fiorentina estava na mira do Rubro-negro, mas negociação não avançou

Revelado pelo Fluminense, o meia Gerson, atualmente emprestado à Fiorentina pela Roma, esteve na mira do Flamengo em dezembro de 2018, mas a negociação não avançou e o jogador seguiu na Itália.

"O que posso dizer é que realmente houve o desejo do Flamengo. Conversas aconteceram com o meu pai e também com a Roma, que detém o meu passe. Eu procuro ficar muito tranquilo em relação a negociações, porque meu pai conduz da melhor maneira. Fico muito feliz e grato por uma equipe do porte do Fla tentar a minha contratação", disse ao Globoesporte.

O meia, de 21 anos, tem tido uma boa sequência de jogos nesta temporada, tendo atuado em 21 dos 22 jogos da Viola, e agradeceu pelas oportunidades que vem tendo no clube, além de projetar o futuro.

"Os primeiros meses com a camisa da Fiorentina foram excelentes. Vim para cá emprestado, em busca de mais tempo em campo. O Stefano Pioli (técnico da Viola) me dá sequência. Claro que sempre temos algo a evoluir, e buscarei crescer nessa reta final de temporada. Estou contente demais com tudo que tem acontecido na minha carreira", afirmou.

"Futebol é muito dinâmico e não podemos prever antecipadamente aquilo que vai acontecer. Tenho duas opções concretas: me apresentar a Roma para a temporada 2019/20, ou então a Fiorentina exercer o direito de compra e eu permanecer aqui. Estou focado apenas em ajudar a Viola nas competições que temos. Procuro não pensar lá na frente para não atrapalhar minha performance", concluiu.