Gerrard: feliz por o Arsenal ter perdido este negócio

Steven Gerrard, ídolo do Liverpool, não escondeu sua satisfação com o fracasso do Arsenal em contratar um de seus principais alvos na janela de transferências de verão recentemente encerrada.

O Arsenal, que conquistou o título do Campeonato Inglês pela primeira vez desde 2004 na temporada passada, reforçou seu elenco durante o verão com as contratações de Bruno Guimarães, Ezri Konsa e Christos Tzolis.

Mesmo assim, as coisas não corriam bem para o Arsenal no mercado de transferências, já que o clube falhou em contratar diversos de seus principais alvos na busca por uma peça ofensiva de destaque.

O Arsenal explorou uma negociação milionária para contratar Vinícius Júnior, que rejeitou o interesse do clube para, em vez disso, assinar um novo contrato com o Real Madrid, enquanto Morgan Rogers optou por se transferir para o Chelsea em vez de ir para o campeão da Premier League.

O Arsenal também estava interessado em contratar Julián Álvarez, atacante do Atlético de Madrid, que manifestou publicamente seu desejo de deixar o clube neste verão.

E mesmo quando o Atlético de Madrid deixou claro que não concordaria em vendê-lo ao Barcelona, Álvarez não pareceu empolgado com a possibilidade de se transferir para o Arsenal, resultado que agradou o ex-capitão do Liverpool, Gerrard.

Falando na emissora TNT Sports sobre o assunto, ele disse: "Entendo o ponto de vista dele, mas o Atlético de Madrid não quer fortalecer um rival e ser um clube coadjuvante das equipes com quem pode competir localmente e na Liga dos Campeões, então você também pode compreender o assunto do ponto de vista do clube".

E acrescentou, segundo o jornal inglês "Metro": "Estou apenas feliz por ele não ter ido para o Arsenal, vou deixar por isso mesmo".

Álvarez não conseguiu marcar nenhum gol no estádio de Anfield, onde sua equipe, o Atlético de Madrid, perdeu por 2 a 1 para o Liverpool, mas Gerrard segue confiante de que o argentino é capaz de reconquistar rapidamente a torcida do Atlético de Madrid.

Gerrard acrescentou: "Acredito que ele tem a confiança e o apoio do treinador, e é evidente que marcar um gol e apresentar uma boa atuação pode mudar muita coisa".

E prosseguiu: "Mas vai continuar em sua mente que a chance de realizar seu sonho foi perdida, e talvez para sempre".

E finalizou suas declarações: "Mas ele é um jogador de altíssimo nível, muito empolgante, muito inteligente, e não é surpresa que seja desejado no mundo todo. É um artilheiro e um criador; adoro assisti-lo".

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