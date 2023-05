Por que Germán Cano trocou o Vasco pelo Fluminense?

Argentino é destaque ofensivo pelo Tricolor carioca nas últimas duas temporadas

Uma das melhores contratações do Fluminense nos últimos anos, Germán Cano chegou à equipe na temporada passada, em janeiro de 2022, após saída do Vasco. O argentino não se abalou com a mudança e tem sido o poder de decisão ofensiva do Tricolor carioca em todas as competições.

A troca de clube do atacante, saindo de um rival para o outro, gerou discussões entre torcedores e a mídia. Porém, vale analisar os dois momentos distintos dos times na ocasião: em janeiro de 2022, o Fluminense se preparava para a disputa da Copa Sul-Americana, segunda maior competição entre equipes da América do Sul; e o Vasco acabou permanecendo na Série B por mais um ano, subindo apenas em 2023.

Além das questões dentro de campo, outros pontos afetaram o relacionamento entre o argentino e o Cruzmaltino. Em momentos decisivos para que a equipe não fosse rebaixada para a Segunda Divisão, em 2021, Cano desperdiçou chances e ficou mal visto por parte dos torcedores. A dívida do Vasco, aliás, aumentava, e manter o atacante no clube com outras propostas de clubes da Série A aparecendo seria difícil.

Getty Images

No fim, o centroavante e a equipe optaram por desfazer os laços e o Fluminense observou atentamente para não perder a chance de adicioná-lo ao seu elenco. O ídolo tricolor, Fred, estava prestes a anunciar sua aposentadoria, e um substituto à altura precisava aparecer rapidamente: Cano, então, surgiu para tal função.

Apesar do grande momento do argentino, o Vasco não podia colaborar com o atleta vivendo a má fase em que se encontrava, os pontos não estavam ligados. "O que aconteceu no Vasco já foi história, e quando cheguei ao Fluminense tinha que demonstrar para que veio o Germán Cano", afirmou o atleta, em entrevista ao Globo Esporte.