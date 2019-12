Germán Cano, novo jogador do Vasco, é top 10 mundial na artilharia de 2019

Considerando campeonatos nacionais disputados ao longo do ano, o argentino está na frente de nomes como Benzema e Mané

O anunciou na noite desta sexta-feira a contratação do atacante Germán Cano, argentino de 31 anos que estava no Independiente de Medellín, da .

A contratação foi confirmada através do Twitter do presidente vascaíno Alexandre Campello.

“Nas últimas semanas, vocês pediam muito para que o Vasco contratasse um atacante que pudesse ser nossa referência. Por tudo o que vocês fizeram neste último mês, ultrapassando em número de sócios a marca de 185 mil sócios, vocês merecem esta contratação. E hoje o Vasco tem esse jogador, essa referência, que é o Germán Cano”, disse o mandatário em vídeo feito ao lado do atacante.

Revelado pelo Lanús, Cano fez boa parte da carreira no futebol colombiano e mexicano. Com a camisa do Independiente de Medellín, clube que defendeu por duas temporadas, fez 90 gols em 130 partidas.

Considerando os campeonatos nacionais dentro do calendário de janeiro a dezembro de 2019, Cano somou 29 gols, nona melhor marca no período e à frente de grandes nomes Benzema ( - 27) e Sadio Mané ( - 23).