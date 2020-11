Germán Cano deslancha e é o maior artilheiro do Vasco desde 2016

Após um período sem balançar as redes, argentino retoma a boa fase e já chega a 20 gols na temporada

Germán Cano é um dos principais nomes da temporada do . O argentino chegou ao clube no começo de 2020 e logo conquistou a torcida do clube com seus gols e desde 2016 o time vascaíno não tinha um artilheiro com tantos gols quanto o camisa 14.

Com o belo gol de voleio anotado contra o Defensa y Justicia, nesta quinta-feira, Cano chegou a 20 tentos na temporadas. Apenas Alecssandro, em 2012, com 25 gols, e Nenê, 21 gols em 2016, tem números melhores que o argentino nesta década.

Após um período de jejum na temporada, com nove jogos sem marcar gols, a chegada de Ricardo Sá Pinto parece ter feito bem ao argentino. Cano só estreou com o português no duelo contra o , já que uma lesão na coxa o afastou dos gramados por algumas semanas. Desde então, são quatro gols em cinco jogos.

O início de 2020 do argentino já era muito promissor. Nos 16 primeiros jogos do camisa 14 pelo time de São Januário foram 12 gols e por algum tempo na temporada, Cano era o único atacante do elenco vascaíno que havia balançado as redes com a camisa do cruzmaltino.

Vivo na Sul-Americana, após o empate por 1 a 1 contra o Defensa y Justicia na , e com mais seis jogos do Brasileirão em 2020, o argentino tem tudo para ser o principal goleador do Vasco em um único ano na última década. Ou seja, há grandes chances dos torcedores vascaínos verem Cano "fazendo o L com a mão" mais vezes até o fim do ano.

Confira os cinco maiores goleadores do Vasco em uma única temporada