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Paris Saint-Germain FC v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

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Gerard culpa dois jogadores do Liverpool após a derrota para o Paris

PSG x Liverpool
PSG
Liverpool
Liga dos Campeões
I. Konate
S. Gerrard
G. Mamardashvili
França
England
Geórgia

Lenda dos Reds critica o Liverpool e elogia o Paris Saint-Germain

Dois dos astros do Liverpool foram alvo das críticas mais severas por parte da lenda dos Reds, Steven Gerrard, após a derrota para o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões.

O Liverpool perdeu para o Paris Saint-Germain no Parque dos Príncipes por 2 a 0, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

A partida de volta está marcada para o próximo terça-feira, no Estádio de Anfield, para definir quem avança às semifinais para enfrentar o vencedor do confronto entre Real Madrid e Bayern de Munique.

Gerrard atribuiu ao zagueiro francês Ibrahima Konaté, do Liverpool, a responsabilidade pelo primeiro gol do Paris, marcado por Désiré Doué aos 11 minutos do início da partida.

Leia também: Slott justifica a exclusão de Salah contra o Paris: “Queríamos nos manter vivos”

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Gerrard disse em declarações ao canal TNT Sports: “Ele (Konaté) poderia ter apresentado um desempenho mais forte no confronto com Doué... mas é claro que o Paris Saint-Germain tirou a concentração deles”.

Ele acrescentou, segundo o jornal “Mirror”: “Konaté precisava ter se saído melhor para vencer o duelo. Olhe para a linha defensiva agora, está completamente desorganizada”.

E continuou: “Mais uma vez, eles (os jogadores do Paris) chegam na bola com rapidez suficiente, e há um número suficiente de jogadores. Eles não ficam parados, mas se movimentam ao redor dela”.

Em outro contexto, Gerrard também questionou se o goleiro Mamardashvili poderia ter ficado um pouco mais próximo da linha do gol para talvez conseguir desviar a bola quando ela entrou na rede.

O goleiro georgiano estava um pouco avançado demais para o gosto de Gerard, que disse: “Talvez ele pudesse ter ficado um pouco mais atrás, pois não há motivo para ele estar nessa posição.”

E continuou: “É uma pena, e talvez isso seja um pouco duro, mas se olharmos para a situação de um ângulo diferente, podemos dizer que talvez ele pudesse ter ficado um pouco mais afastado. Assim, talvez ele conseguisse desviar a bola por cima da trave”.

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