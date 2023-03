Geórgia x Noruega ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das Eliminatórias da Eurocopa 2024

Seleções entram em campo nesta terça-feira (28), pela segunda rodada do Grupo A; veja como acompanhar na TV e na internet

Geórgia e Noruega se enfrentam nesta terça-feira (28), a partir das 13h (de Brasília), no Aviva Stadium, pela segunda rodada do Grupo A das Eliminatórias da Eurocopa 2024. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Depois de estrear com derrota para a Espanha por 3 a 0, a Noruega volta a campo em busca da primeira vitória, enquanto a Geórgia vem de goleada sobre a Mongólia por 6 a 1 em amistoso preparatório. Vale lembrar que a Noruega nunca perdeu para o adversário. Em três jogos disputados, soma três vitórias. O último encontro ocorreu na Euro de 2000, quando triunfaram por 1 a 0 na fase de grupos.

Prováveis escalações

Geórgia: Mamardashvili; Kashia, Dvali, Kobakhidze; Lobzhanidze, Kvekveskiri, Aburjania, Gocholeishvili; Kvaratskhelia, Zivzivadze, Chakvetadze.

Noruega: Nyland; Ryerson, Ostigard, Strandberg, Meling; Odegaard, Berg, Aursnes; Berge, Sorloth, Elyounoussi.

Desfalques

Geórgia

Sem desfalques confirmados.

Noruega

Haaland sofreu lesão muscular e segue fora.

Classificação das Eliminatórias da Euro 2024 - Grupo A

POS. TIME P V E D SG 1º Escócia 3 1 0 0 3 2º Espanha 3 1 0 0 3 3º Geórgia 0 0 0 0 0 4º Chipre 0 0 0 1 -3 5º Holanda 0 0 0 1 -3

Veja a classificação completa das Eliminatórias da Eurocopa 2024

