George e Timothy Weah: pai melhor do mundo e filho na seleção dos EUA

Quis o destino que o nome Weah fosse incluído no momento mais precioso de uma Copa do Mundo

O sobrenome Weah é daqueles que, quando ditos, faz qualquer grande fã de futebol sorrir com algumas lembranças. Timothy Weah foi o autor do primeiro gol da seleção dos Estados Unidos na Copa do Mundo de 2022, mas não há dúvidas de que o mais famoso da família é o seu pai.

George Weah foi um dos maiores craques africanos da história do futebol. Forte, veloz e com tomada de decisão imprevisível, o atacante liberiano chegou ao futebol francês quando tinha 18 anos. Jogou por Monaco e PSG. Bola de Ouro em 1995, o melhor do mundo escreveu o seu auge dentro do esporte com a camisa do Milan. Ainda defendeu outros clubes famosos, como Chelsea e um Manchester City ainda modesto em termos de investimento. No final de sua carreira defendeu o Olympique de Marseille e Al Jazira.

Nascido na Libéria, a grande chance de George disputar uma Copa do Mundo seria, provavelmente, se aceitasse se naturalizar francês para defender os Bleus no maior dos torneios de futebol. Mas essa não era a vontade de George Weah. O amor e dedicação exclusiva pelo seu país o levou a treinar a seleção liberiana e muito mais: em 2017, depois de algumas outras tentativas, foi eleito presidente da Libéria – cargo que exerce até hoje.

Quis o destino que o filho de George, Timothy, fosse o responsável por escrever o nome da família Weah na história das Copas do Mundo. Nascido em Nova York, o atacante que veste as cores do Lille, na França, não tem a habilidade gigantesca e encantadora do pai, mas vem escrevendo uma bela história no futebol. Campeão francês em 2021 pelo seu clube, tarefa difícil em meio à disputa com um bilionário PSG, Timothy é dono de seu próprio destino. E um dos jogadores a se ficar de olho no Qatar.