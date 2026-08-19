Lutsharel Geertruida reagiu aos rumores sobre sua transferência para o PSV, e o defensor da seleção da Holanda fez isso em um comentário em uma publicação de Quinten Timber no Instagram.

Na terça-feira, Fabrizio Romano informou que Geertruida quer dar o passo rumo ao PSV. O clube de Eindhoven está muito perto de um acerto com o RB Leipzig por um período de empréstimo com opção de compra de 15 milhões de euros.

Geertruida, que disputou mais de duzentas partidas pelo Feyenoord, vem sendo fortemente atacado nas redes sociais por torcedores decepcionados do clube de Roterdã.

Em uma publicação de Quinten Timber, à qual Geertruida respondeu, ele está sendo criticado. Quando Timber sai em defesa do amigo, ele também passa a ser alvo. “Ratos entre si, né?”

No fim das contas, o próprio Geertruida entrou na seção de comentários da publicação de Timber. Ele respondeu ao comentário acima com a seguinte frase: “Gangster da internet, você fala demais, a verdadeira verdade vai sair em breve.”

Também na publicação mais recente do próprio Geertruida há uma enxurrada de reações sobre sua transferência. Torcedores do Feyenoord vêm postando com frequência o emoji de uma cobra.