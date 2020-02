Torcida da Gaviões insinua "complô", e Mancha comemora vice; veja reações do Carnaval

Apuração dos desfiles do Carnaval mexeu com a emoção dos torcedores dos grandes de São Paulo

, e não entraram em campo nesta terça-feira, mas mesmo assim muitos torcedores dos três grandes clubes da capital paulista viveram emoções.

O motivo foi a apuração do Carnaval 2020. Por mais um ano, três organizadas acabaram "representando" as equipes no Sambódromo do Anhembi (Gaviões da Fiel, Mancha Verde e Dragões da Real).



A Gaviões apostou no famoso carnavalesco Paulo Barros, mas não teve um bom resultado. A escola chegou a ficar na zona de rebaixamento por boa parte da apuração, mas teve boas notas nos últimos quesitos e escapou.

A organizada corintiana terminou no 11º lugar, dentre as 14 participantes com 268,7 pontos. X-9 Paulistana (268,4) e Pérola Negra (267,6) caíram para o grupo especial - a segunda divisão no padrão futebolístico.

A Mancha, por outro lado, brigou durante a apuração inteira pelo título. Atual campeã, a organizada palmeirense ficou com o vice por causa de um décimo (somou 269,8, contra 269,9 da Águia de Ouro).

Já a Dragões da Real, organizada do São Paulo, também esteve entre as líderes na apuração e ficou com o sexto lugar, com 269,5 pontos. A escola ficou a uma posição de participar do Desfiles das Campeãs no sábado - o que seria um equivalente a uma vaga na Libertadores no futebol?



Torcedores da Mancha e da Dragões comemoraram o resultado em sua maioria, enquanto quem gosta da Gaviões ficou na bronca - tem até quem insinue um complô porque o patrocinador do Palmeiras também patrocina o Carnaval. Veja abaixo algumas reações no Twitter!

*Crefisa patrocinando o Carnaval de SP.



Gaviões brigando pelo rebaixamento.



Mancha Verde brigando pelo título de forma inexplicável.



Tem quem leve essa apuração a sério.#ApuracaoSP — Ronaldo Júnior (@10Junioor) February 25, 2020

Gaviões da Fiel fez um desfile impecável, falhou na comissão de frente, e quase cai pro grupo de acesso por conta de uma CAPA. Tá escancarado o que fazem com a Gaviões, não separam as coisas. Nunca mais ganharemos o Carnaval com essa injustiça todo ano. Não dá pra levar a sério. — Corinthians (@SCCPoTimedoPovo) February 25, 2020

Gaviões sendo boicotada///Mancha Verde não sendo campeã mesmo com ajuda da Crefisa #ApuraçãoSP pic.twitter.com/PTK230yFlP — ️️️️️ ️ ️️️ ️ ️️️ ️️️️️️ ️ ️️️ ️ ️️️ ️eve ️ ️ˢᶜᶜᵖ (@poesiesjaguar) February 25, 2020

Torcida do Corinthians já começou o protesto na porta da Gaviões pic.twitter.com/wJ5rckEzBu — William Castro (@William_Castro) February 25, 2020

MANCHA VERDE TERMINOU O CARNAVAL EM SEGUNDO

PARABÉNS PELO ESPETÁCULO NA AVENIDA pic.twitter.com/TVBfpzP1u8 — PALMEIRAS NEWS ⓟ (@palmeirasnews9) February 25, 2020

"Mancha Verde nota nove ponto nove.."



eu: pic.twitter.com/BjGgxqE20x — ᙖᕮᖇǤ ⓟ (@sepberg) February 25, 2020

Eu: esse ano tô nem ai para as apurações



Eu quando a Dragões tira 10 #ApuracaoSP pic.twitter.com/8Z5TU4XUdj — Lαry (@laryspfc_) February 25, 2020