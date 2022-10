Gatito revela sondagens de rivais paulistas para temporada 2023

Arqueiro paraguaio possui contrato até dezembro deste ano com a equipe carioca e pode assinar com outros times

O Botafogo briga por uma vaga na Pré-Libertadores de 2023. E a diretoria já começou a planejar a próxima temporada. Tanto que os alvinegros estão negociando a renovação de contrato do goleiro Gatito Fernández. O paraguaio tem vínculo até o fim do ano, mas tem visto as conversas demorarem mais que o previsto.

O atleta revelou que já recebeu sondagens de São Paulo e Palmeiras. A confirmação aconteceu durante entrevista do goleiro do Botafogo ao "Canal do André Hernan". Apesar disso, na conversa, ele reiterou que tem a intenção de continuar no Alvinegro.

"Meu representante falou para mim que tem sondagens de alguns clubes importantes do Brasil, mas eu sempre deixo para ele, como todo jogador fala, né (risos)? Aquela velha frase", disse Gatito, que na sequência confirmou que aconteceram sondagens de Palmeiras e São Paulo.

"Sim, ele passou para mim que teve sondagens desses clubes (Palmeiras e São Paulo), mas voltando ao assunto (risos). Eu deixo com ele. Estou focado no Botafogo, minha intenção é continuar no clube. Isso é nítido. Todos sabem internamente, e eu falo publicamente a minha intenção de continuar no clube. Então, estamos esperando conseguir chegar a um acordo final", concluiu.

Estrangeiro que mais vezes vestiu a camisa do Alvinegro, Gatito tem contrato válido até o fim deste ano. Dessa forma, ele está teoricamente livre para assinar um pré-contrato com qualquer equipe.

Entretanto, o goleiro e o Botafogo já negociam a extensão do contrato. Ainda são debatidos os valores e o tempo de contrato, mas o clima não é tenso, já que as partes tem uma boa relação. Gatito Fernández chegou ao Botafogo em 2017. Após começo titubeante, o paraguaio se tornou referência no elenco alvinegro e um dos ídolos da torcida.