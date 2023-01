Galês se envolveu em polêmicas com o esporte durante sua passagem no Real Madrid

O galês Gareth Bale anunciou sua aposentadoria do futebol, na última segunda-feira (9), aos 33 anos de idade. Algumas das personalidades do jogo falaram a respeito do retiro do atleta que estava no Los Angeles FC da MLS. Um deles foi o treinador do Manchester City, Pep Guardiola, que chegou a brincar com o futebolista e um de seus hobbies após sua despedida dos campos.

"Agora, ele virará um excelente jogador de golfe. Cheguei a convidá-lo para jogar, mas ele estava ocupado, mas talvez agora, ele tenha mais tempo. Vou convidá-lo de novo.", disse Pep em coletiva.

Por que Gareth Bale virou meme por causa do golfe?

Bale tem como um de seus hobbies favoritos, o golfe, com o qual, já esteve envolvido em polêmicas, nas quais, o jogador foi flagrado praticando a modalidade alternativa durante jogos do Real Madrid.

Fora da lista de relacionados do Real para o duelo contra o Manchester City na Champions de 2019/2020, o atacante foi flagrado jogando golfe em Madri horas antes do jogo de sua equipe.

Segundo o programa "El Chiringuito", o jogador praticava o esporte, o qual tem muito carinho, no momento em que o técnico Zinédine Zidane dava uma entrevista coletiva na Inglaterra. Segundo Zizou, foi o próprio Bale que pediu para não jogar.

Vale lembrar que esta não foi a primeira vez que o jogador se envolveu em polêmica com o golfe sendo o centro das atenções. A paixão pelo esporte também foi usada para fazer provocações em seu país. Em novembro de 2019, após o País de Gales garantir vaga na Eurocopa de 2024, o jogador segurou uma bandeira que tinha os dizeres 'Gales. Golfe. Madrid', e logo abaixo a frase "nesta ordem".