Ganso está autorizado a buscar clubes para retornar ao Brasil

Meia estaria insatisfeito no Amiens da França, onde está emprestado e pode voltar ao futebol brasileiro em 2019

O meia Paulo Henrique Ganso recebeu autorização do Sevilla para procurar equipes no futebol brasileiro que queiram contratá-lo por empréstimo nesta temporada.

Apesar das oportunidades em campo recebidas pelo Amiens, onde está emprestado desde o início da campanha 2018/19, a família do jogador não se adaptou na cidade francesa e, por conta disso, Ganso tenta sair do time.

O ex-camisa 10 do Santos está de férias no Brasil e já teve sondagem do Santos no fim de 2018, mas o negócio não foi adiante. A agremiação espanhola estaria disposta a emprestar o brasileiro por todo o ano de 2019.

O impasse ficaria por conta dos valores, uma vez que o meio-campista recebe salário alto e os Rojiblancos ainda exigem uma quantia para liberá-lo a quem se interessar. O empresário do atleta, Giuseppe Dioguardi, tenta facilitar a negociação ao traçar estratégias para reduzir a quantia.