Ganso convida Fred a retornar ao Fluminense

Em uma brincadeira entre amigos, o novo atacante do Flu chamou o maior goleador do século para voltar à equipe

O Fluminense anunciou a contratação de Paulo Henrique Ganso nesta última quinta-feira (31), e nas redes sociais do atacante, o jogador Fred também foi “convocado” a voltar para o elenco Tricolor.

Ganso publicou uma foto nesta sexta-feira (1), agradecendo à Deus pela nova conquista. Nos comentários, Fred escreveu três “emojis” de mãos levantadas, e Ganso não perdeu tempo ao responder o amigo dizendo: “vem”.

A brincadeira embalou a torcida de Laranjeiras com a possibilidade do retorno do maior goleador do século do Flu de vestir a camisa Tricolor. No entanto, nada passou de uma brincadeira entre amigos.



(Reprodução Instagram/ Foto: Jornal Extra)

Fred vive uma boa fase no Cruzeiro, e já é conhecido como o “rei dos stories” por seus companheiros de equipe.

Além de Fred, Neymar também comentou na publicação, desejando boa sorte ao amigo e ex-colega de Santos.

Neste sábado (2), o Fluminense entra em campo no clássico contra o Vasco da Gama pelo Campeonato Carioca, no Estádio Mané Garrincha, a partir das 19h (de Brasília).