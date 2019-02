Ganso celebra volta ao futebol brasileiro e explica escolha pelo Fluminense

Novo camisa 10 do Tricolor foi apresentado como reforço do clube no início da tarde desta terça-feira (5)

Principal contratação do Fluminense para a temporada e esperança do Tricolor para um ano diferente em 2019, o meia Paulo Henrique Ganso foi apresentado como reforço do clube carioca nesta terça-feira (5), no Maracanã, e falou sobre a expectativa em seu retorno ao futebol brasileiro e as poucas chances na Europa, quando teve poucos minutos em campo por Sevilla e Amiens.

Ganso e a torcida tricolor, porém, esperam ver o camisa 10 dos melhores tempos de Santos e São Paulo brilhando no Rio de Janeiro, e o presidente do Flu, Pedro Abad, celebrou a contratação do meia.

"O clube estava precisa de um nome mundial como ele", disse o mandatário tricolor, antes da apresentação de Ganso.

Por outro lado, Abad lamentou o fato de Ganso não poder jogar o clássico contra o Flamengo, neste fim de semana, e também a primeira fase da Copa Sul-americana. "As inscrições acabaram e, infelizmente, o Paulo não vai poder jogar no Fla-Flu. E na Sul-americana, nesta 1ª fase, também não", confirmou.

Ganso lamentou a ausência, mas pregou muito trabalho para estar pronto e brilhar pelo Fluminense na sequência da temporada. Confira como foi a apresentação do camisa 10 do Fluminense:

Chegada ao clube

"Feliz, leve, sem preocupações. Quando você está feliz fora de campo, as coisas fluem melhor dentro de campo. Estou aqui para agradecer a confiança do presidente, dos torcedores do Fluminense... Recepção maravilhosa. As coisas já deram certo. Agora é expressar tudo dentro de campo, se divertir e dar muitas alegrias para os torcedores do Fluzão"

Volta ao futebol brasileiro

"O primeiro passo foi a vontade do Flu e a minha de jogar pelo clube. O resto sabíamos que iria se ajustar. O Fernando Diniz (treinador do Flu) tem peso importante nisso, pois conversamos. Quando você sente que o treinador quer você para ajudar o clube, não tem como recusar o convite"

Poucas chances na Europa

"Isso passou. Foram dois anos e meio com poucas partidas. Importante é estar de volta. Cinco anos de contrato mostra a confiança no clube não só no meu futebol, mas na minha pessoa também. Aconteceram muitas coisas que influenciaram para que eu jogasse pouco, mas fora de campo. Alguns problemas, mas que não vêm ao caso. Quando joguei, fiz gols, dei assistências... Mas sei que aconteceram algumas coisas"

Ficar de fora do Fla-Flu

"É uma pena não jogar esses grandes jogos. Mas primeiro tenho que pensar em treinar bastante, estar bem preparado. Vamos ver quando estarei apto"

Quando quer estrear

"Já estaria pegando o avião para Teresina. Em uma semana, dez dias já é suficiente. É mais treinar com o grupo, se entrosar com os atletas, fazer treinamento com bola"

Motivação

"A motivação é gigantesca. Ainda não tinha tido esse momento, de o torcedor esperar para te receber. Espero compartilhar muitos momentos assim"

Voltar a jogar pela Seleção

"Sonhar com Seleção Brasileira é consequência que você faz dentro de campo. Vamos fazer um bom trabalho dentro de campo e aí a gente vê o que vai acontecer"

Jorge Sampaoli

"Se a pessoa te convida para jogar no clube e não te coloca para jogar nem fala contigo, tem algo de errado." Ganso não quis falar mais sobre o hoje treinador do Santos, que lhe chamou para jogar no Sevilla, mas lhe deu poucas oportunidades na Espanha.

Conversas com Fernando Diniz

"Conversei com Fernando por telefone. E agora temos tempo para conversar. Mas ele já me falou as coisas que pensava sobre mim e batemos um papo muito bom"

Importância da esposa para fechar com o Flu

"Ela me apoia em todos os momentos. Ela viu o que seria bom para mim, o que me deixaria mais tranquilo. Por isso que ela foi importante. Ela viu o que eu estava precisando nesse momento"

Arrependimento de ter ido para a Europa?

"De maneira nenhuma. Era o momento de eu sair do Brasil. Para mim e para minha família foram momentos maravilhosos. Profissionalmente acabou não sendo. Mas agora estamos de volta, para sermos felizes"