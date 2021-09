“Ganhar de Guardiola deve machucar Tuchel”, diz o homem que descobriu o técnico do Chelsea

O diretor esportivo do Mainz, disse que o vencedor da Champions League, Tuchel, tem pouca satisfação em vencer um mentor técnico

Thomas Tuchel conquistou três vitórias consecutivas sobre Pep Guardiola durante seu tempo como técnico do Chelsea, incluindo na final da Liga dos Campeões, mas Christian Heidel afirma que o sucesso contra seu ídolo técnico "provavelmente quase machuca" o estrategista alemão.

Heidel pode reivindicar algum crédito por ter colocado Tuchel no caminho para o topo no futebol, dando-lhe sua grande chance no Mainz, da Alemanha.

Foi durante essa passagem, que Tuchel cruzou pela primeira vez com Guardiola e procurou aprender tudo com o treinador espanhol, que já conquistou diversos troféus no Barcelona, ​​Bayern de Munique e Manchester City. Tuchel voltou a competir diretamente com Guardiola desde que assumiu as rédeas no Stamford Bridge, em janeiro de 2021.

O diretor esportivo de Mainz, Heidel, disse à Goal e Spox, sobre as façanhas de Tuchel: "Presumo que ele não tenha nenhuma satisfação ou sensação de triunfo quando vence Pep. Apesar de toda a alegria que sente por seu próprio sucesso, provavelmente quase o machuca porque ele o aprecia muito."

“Pep foi a sua base, ele absorveu tudo naquela época e incorporou muito do seu trabalho. Então, tenho certeza que ele ainda se considera o melhor do planeta e é infinitamente grato a ele porque aprendeu muito com ele. "

Tuchel viu sua carreira crescer ao longo de cinco anos no Mainz, o que permitiu a ele conquistar um papel de destaque no Borussia Dortmund, em 2015. Desde então, ele passou pelo gigante da Ligue 1, o Paris Saint-Germain, levando à final da Champions League, antes de chegar à Premier League, no Chelsea.

Aos 48 anos, Tuchel é agora um dos melhores do ramo, e seu sucesso não foi uma surpresa para Heidel: "Fiquei muito feliz por ele (quando o Chelsea ganhou a Champions League), mas sempre previ que Thomas seria um dos melhores treinadores do mundo. Não foi uma grande surpresa para mim que ele tenha chegado aonde pertence."

Não é apenas Tuchel que Heidel ajudou a escalar as alturas de conquistas, com Jurgen Klopp, hoje no Liverpool, outro daqueles que usaram Mainz como trampolim.

Ele foi campeão da Champions League e da Premier League no Liverpool, depois de um sucesso considerável no Dortmund, mas Heidel está ansioso para destacar que desempenhou um papel muito pequeno na ascensão de dois homens que tiraram o máximo proveito de suas habilidades individuais.

"Estou orgulhoso de Jurgen e Thomas, não de mim", disse Heidel. “Estou muito feliz com o caminho que eles percorreram e que tudo começou em Mainz."

“Acredito que Mainz desempenhou um papel importante no desenvolvimento deles. Deixamos que se tornassem Klopp e Tuchel, esse é o segredo do seu sucesso."

"Senti muito rapidamente que se tratava de dois caras excepcionais que um dia se tornarão treinadores excepcionais. Ajudou-os muito o fato de os protegermos e permitir que cometessem erros e sofressem fracassos".