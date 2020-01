Galo 'lança' #TinderdoAtleticano sem querer e bomba no Twitter

Clube faz campanha para aumentar tanto seus seguidores, quanto para que torcedores se sigam entre si

O amanheceu neste domingo (12) como o assunto mais comentado no Twitter. Com as hashtags #AtleticanoSegueAtleticano e #TinderDoAtleticano, o clube está nos assuntos mais comentados no na rede social.

Tudo começou quando o , no sábado, fez uma publicação no Twitter buscando estimular que seus torcedores, além de seguir o clube, acompanhem também outros fãs do time mineiro na rede social.

Em pouco tempo tempo, os atleticanos viralizaram com a hashtag #AtleticanoSegueAtleticano, e acabaram incluindo a rede social para quem busca relacionamentos, o Tinder, com o #TinderdoAtleticano.

Daí para frente, o "boom" aumentou de vez no Twitter e o Atlético-MG passou a ser o primeiro assunto mais comentado no Brasil, sempre com as duas hashtags.

A torcida atleticana, além de tudo isso, não perdeu tempo e utilizou também das hashtags para criar os famosos memes com momentos marcantes na história atléticana, relembrando, inclusive, a passagem de Ronaldinho Gaúcho.

Ronaldinho Gaúcho flertando a repórter Maíra Lemos.#TinderDoAtleticano pic.twitter.com/oAn4U15Rbf — Já Joguei No Galo (@JogadoresGalo) January 12, 2020

se o atlético não anunciar mais jogador vai começar anunciar casamento pelo visto#TinderDoAtleticano — ℑ𝔰𝔞 🖤 (@IsaBorges5) January 12, 2020

Gato, Me chama de galo na copa do Brasil 2014 e deixa eu dar uma virada no seu coração ! 😍💕😘#AtleticanoSegueAtleticano#TinderDoAtleticano#AtleticanoBeijaAtleticano — Jussara Mezete (@Jussaramzte) January 12, 2020

Fui dormir ontem e a tag #AtleticanoSegueAtleticano tava bombando.



Acordo hoje e me deparo com o #TinderDoAtleticano.



A Massa não conhece limites! 😂



P.S.: É por isso que eu pago Internet! — Fabio Pinel (@pinelfabio) January 12, 2020