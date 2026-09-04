Galatasaray vence dérbi da cidade após final espetacular, mas teme por Victor Osimhen

O Galatasaray conquistou nesta sexta-feira uma vitória espetacular sobre o rival local Istanbul Basaksehir. Victor Osimhen marcou e saiu com uma lesão na virilha, e isso pareceu custar caro ao Cim Bom quando o time da casa reagiu após o intervalo e buscou o 2 a 2. Perto do fim da partida, Gabriel Sara cobrou uma falta com categoria e marcou um golaço para o Galatasaray, que agora tem dez pontos em quatro jogos: 2 a 3. Na quarta-feira, os turcos abrem sua temporada na Champions League fora de casa contra o Sporting Portugal.

No Galatasaray, o meia ofensivo Aleksey Batrakov fez sua estreia como titular. O russo de 21 anos atuou atrás de Osimhen, que abriu o placar pouco depois dos 15 minutos.

Um passe lateral desastroso de Emin Bayram levou à perda da bola do Basaksehir e à posse para Lucas Torreira, que manteve a calma e acionou Osimhen. O nigeriano finalizou com categoria, com a bola batendo na parte de baixo do travessão antes de entrar: 0 a 1.

A alegria, porém, durou pouco para o Galatasaray e para Osimhen em particular. Ao tentar interceptar um passe, ele lesionou a virilha e precisou ser substituído por Baris Alper Yilmaz.

No meio do segundo tempo, os donos da casa chegaram ao empate graças a um pênalti convertido por Eldor Shomurodov. O que se seguiu foi um último quarto de jogo espetacular.

Primeiro, Torreira recolocou o Galatasaray em vantagem. O uruguaio finalizou no canto mais distante após uma tabela bonita e eficiente com Ismail Jakobs.

O empate não demorou a sair. Um escanteio encontrou a cabeça do ex-Ajax Davinson Sánchez, que acabou superando sem querer o companheiro de equipe Ugurcan Çakir.

Pouco depois, o Basaksehir ficou com dez homens após uma entrada de sola de Umut Bozok na parte inferior da perna do estreante vindo do banco Rafael Leão. Sánchez pareceu se redimir do erro com um gol diante de um adversário com dez em campo, mas seu tento foi anulado por impedimento.

No minuto 90, o Galatasaray enfim chegou ao gol da vitória. Gabriel Sara assumiu a cobrança de uma falta na entrada da área e colocou a bola com a perna esquerda de forma brilhante no canto mais distante: 2 a 3.



