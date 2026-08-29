O Galatasaray conquistou neste sábado sua segunda vitória na temporada. Cim Bom saiu atrás em casa contra o Göztepe por 1 a 0, mas virou com gols de Davinson Sánchez, Gabriel Sara e Victor Osimhen para vencer por 3 a 2 em um duelo duramente disputado. Após três jogos, o Galatasaray soma sete pontos, enquanto o Göztepe começou de forma decepcionante, com um ponto em três partidas.

O Galatasaray, que ainda não contou com o reforço de peso Rafael Leão, saiu atrás após quinze minutos, quando André Henrique desviou de cabeça após cobrança de escanteio para a segunda trave, onde o atento Novatus Miroshi mandou para as redes: 1 a 0.

Quinze minutos depois, Sánchez marcou o gol de empate, embora mal tenha percebido isso. O ex-jogador do Ajax recebeu a bola após um jogador do Göztepe cabeceá-la contra ele, fazendo com que ela mudasse de trajetória de forma perfeita: 1 a 1.

Após o intervalo, o Galatasaray também virou o placar. Roland Sallai fez um passe firme para Osimhen, que deixou Sara livre com um toque de calcanhar ao estilo Henk Veerman. O brasileiro balançou a rede: 2 a 1.

Com um pênalti convertido por Victor Osimhen, o Galatasaray ampliou a vantagem para dois gols, mas a partida ainda não estava definida. Juan fez o 3 a 2 e, como o 4 a 2 de Osimhen pouco depois foi anulado por impedimento, ficou mesmo em 3 a 2.



