Galatasaray escapa de noite frustrante graças a bomba devastadora de longa distância

O Galatasaray venceu o Kocaelispor por 1 a 0 na quinta rodada da Süper Lig turca. No Rams Park, os times que ocupavam a segunda e a terceira colocação do campeonato se enfrentaram. Com a vitória, o recordista de títulos da Turquia ultrapassa o Besiktas, que já havia vencido por 3 a 0 na sexta-feira, e agora é o líder.
Após quatro partidas pela liga, o Galatasaray soma dez pontos. No duelo de estreia, o clube de Istambul empatou por 2 a 2 com o Corum FK. As três partidas seguintes, contra Buyuksehir (0-4), Göztepe Izmir (3-2) e Basaksehir (2-3), terminaram com vitória.
Na terça-feira, o Gala ainda enfrentou o Sporting CP pela Liga dos Campeões. A partida em Portugal foi perdida por 3 a 1, o que fez a equipe de Okan Buruk voltar à Turquia com um gosto amargo.
Aos doze minutos, o Galatasaray parecia já sair na frente. Lucas Torreira arriscou de fora da área. Sua finalização foi defendida por Serhat Oztasdelen, que soltou a bola. Rafael Leão apareceu rapidamente e encobriu o goleiro, mas a bola bateu no travessão. Os defensores Matej Maglica e Tanguy Zoukrou não conseguiram afastar, e Deniz Gül cabeceou para o fundo da rede.
No fim das contas, o gol confuso foi anulado, porque teria havido uma falta sobre o goleiro Oztasdelen. Para grande irritação do técnico do Gala, Buruk, que viu sua equipe ter muita posse de bola no primeiro tempo e, apesar das grandes chances, não conseguir marcar.
Foi só aos 70 minutos que o placar enfim foi aberto. Abdülkerim Bardakci acertou um chute devastador de fora da área. O zagueiro surpreendeu Oztasdelen de trinta metros, e o goleiro não pareceu nada bem no lance do gol: 1 a 0.
O Galatasaray seguiu soberano, com muita posse de bola e domínio em campo. No entanto, nem os mandantes nem os visitantes voltaram a marcar, e assim os Aslanlar conquistaram a quarta vitória na liga na temporada e assumiram a liderança no lugar do Besiktas.