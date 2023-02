Gabriel Martinelli tem novo contrato com o Arsenal

Em nota, os Gunners confirmaram que o brasileiro está vinculado a um novo contrato com o clube

O Arsenal anunciou nesta sexta-feira (3) a renovação do contrato do atacante Gabriel Martinelli. Os Gunners estavam conversando com o brasileiro há meses a extensão de seu contrato anterior, que expiraria em 2025.

Apesar da equipe não revelar o tempo de acordo, a GOAL apurou que o brasileiro, agora, está vinculado ao time inglês até junho de 2027, com a opção de renovação por mais uma temporada.

Em uma postagem nas redes sociais, o brasileiro disse: "A jornada continua. Estou muito orgulhoso de ter assinado outro contrato com a família Arsenal. Desde o momento em que entrei para a equipe, meus companheiros e torcedores me fizeram sentir em casa. Estou animado com o que o futuro reserva neste clube especial", afirmou.

Em nota divulgada pelo clube, o técnico Mikel Arteta disse: "Gabi ainda é muito jovem, então sabemos que ainda há muito mais por vir dele e é ótimo estarmos juntos nessa jornada. Estamos agora animado para continuar a desenvolver seu enorme talento e ansioso para vê-lo jogar com o Arsenal nos próximos anos."

"Nossos torcedores veem sua qualidade e energia a cada vez que ele veste a camisa e ele é o mesmo todos os dias nos treinos, com seu trabalho árduo e valores positivos", completou.

O diretor esportivo do Arsenal também aproveitou para comentar sobre a renovação do atacante, afirmando que a base da equipe continuam a ser construídas em jovens talentos.

“É ótimo que Gabi tenha assinado um novo contrato conosco. As bases do nosso plantel continuam a ser construídas em jovens talentos, por isso é ótimo que a Gabi tenha assinado um novo contrato", disse Edu Gaspar,

Os Gunners, de Gabriel Martinelli, viajam para Goodison Park neste sábado (5) para enfrentar o Everton, pela Premier League.